El Ayuntamiento de Santander ha tratado 31 palmeras privadas afectadas por el picudo rojo de 225 solicitudes

Archivo - Trabajos en las palmeras ante el ataque del picudo rojo.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha tratado hasta la fecha 31 palmeras privadas afectadas por la plaga del picudo rojo, de las 225 solicitudes recibidas a la iniciativa municipal para realizar estas actuaciones de evaluación y tratamiento de forma gratuita, cuyo plazo finalizó el pasado mes de abril.

Así lo ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha apuntado que debido a las lluvias de los últimos días se ha tenido que "frenar" dicho tratamiento.

Rojo también ha indicado que el Consistorio ha finalizado en marzo el octavo tratamiento que realiza con ducha química sobre el 100% de las palmeras públicas.

Según ha detallado, hay un total de 67 palmeras de tipo canariensis afectadas por el picudo rojo --de las casi 400 públicas que hay de esta especie en la ciudad--, de las que cinco "no están respondiendo" al tratamiento y se está estudiando "qué resultado da".

Además, hasta la fecha se han retirado otras cuatro palmeras públicas afectadas por esta plaga, ubicadas en Menéndez Pelayo, la iglesia de San Román, Peñacastillo y El Camello.

Rojo ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre los espacios e infraestructuras verdes de la ciudad.