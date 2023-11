El Ayuntamiento de Torrelavega denuncia también la suplantación de identidad de personal municipal

TORRELAVEGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras detectar la suplantación de identidad de personal municipal en correos electrónicos dirigidos a adjudicatarios de contratos.

El de Torrelavega es el cuarto ayuntamiento de Cantabria, tras los de Polanco, San Felices y El Astillero, que denuncia haber sido víctima de esta supuesta suplantación de identidad en los últimos días.

Según ha informado el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, además de denunciar estos hechos, desde el Consistorio se ha remitido una comunicación a los adjudicatarios de contratos del Ayuntamiento en el que les explica lo que ha sucedido y lo que deben hacer si han recibido uno de esos correos.

Así, les indica que es posible que en fechas recientes hayan recibido un mensaje en el que, en calidad de adjudicatario de un contrato, supuesto personal municipal (secretario, jefa de Contratación, etc.), le solicite que le envíe por correo electrónico diversa documentación relacionada con las facturas a presentar ante esta entidad (número de cuenta, facturas, ficha de terceros, etc.).

El Ayuntamiento advierte a los adjudicatarios que dichos correos "son totalmente falsos, y le han sido enviados para, presuntamente, obtener datos con los que realizar un fraude".

También les informa de que desde el Consistorio ya se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, y les recuerda que "ninguna persona de este Ayuntamiento les puede o debe solicitar dichos datos sino es a través de los cauces formales establecidos al efecto (notificaciones oficiales, plataforma de contratación, etc)".

En todo caso, les advierte de que si reciben una comunicación en tal sentido, "no duden en confirmar telefónicamente con el responsable del contrato en cuestión la veracidad de la misma, y no remitan ninguna documentación a través de cauces no oficiales (como es el caso del correo electrónico)".