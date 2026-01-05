El Ayuntamiento de Torrelavega propone una OEP para 2026 con 18 plazas de nuevo ingreso

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Torrelavega en la plaza Baldomero Iglesias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos, Laura Romano, ha anunciado la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2026 del Ayuntamiento de Torrelavega, que contempla 18 plazas de nuevo ingreso por tasa de reposición, junto con una plaza de promoción interna.

Las plazas se reparten en áreas como Recursos Humanos, Tesorería y Movilidad, Policía, Intervención, Servicio de Bomberos o Servicios Sociales, entre otros departamentos.

Entre las posiciones de nuevo ingreso destacan dos técnicos de Gestión en Recursos Humanos, tres administrativos en Tesorería y Movilidad, cuatro conserjes en centros educativos y dependencias municipales, un programador operador en Informática y Telecomunicaciones, dos policías, dos bomberos, un ayudante de oficios en Limpieza Viaria, un psicólogo en Servicios Sociales, un auxiliar técnico en la Agencia de Desarrollo Local y un oficial matarife en el Matadero.

Además, se incluye una plaza de cabo de bomberos para promoción interna, con el fin de fortalecer este servicio mediante el avance profesional de personal ya existente.

Como ha explicado la concejala, esta propuesta, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para su aprobación definitiva, responde a las necesidades de refuerzo de la plantilla municipal y busca garantizar "la estabilidad y calidad" de los servicios públicos esenciales.

"Esta Oferta de Empleo Público para 2026 es una herramienta clave para consolidar un Ayuntamiento más fuerte, moderno y al servicio de la ciudadanía de Torrelavega. Con estas 18 plazas de nuevo ingreso y la plaza de promoción interna damos un paso más en la estabilización de la plantilla y en la mejora de la calidad de los servicios públicos", ha defendido Romano.

La edil ha ensalzado que esta OEP 2026 "refleja el compromiso político del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) con el empleo público estable, con la mejora de los servicios esenciales y con una ciudad que mira al futuro con ambición y responsabilidad".

"Estamos cumpliendo con la palabra dada: reforzar la plantilla municipal para seguir prestando unos servicios públicos de calidad en Torrelavega", ha concluido.