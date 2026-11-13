El Ayuntamiento de Torrelavega subvencionará con 50.000 euros a las asociaciones de mayores

El concejal de Mayores, Borja Sainz, en una asociación de mayores. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigidas a las asociaciones de personas mayores de la ciudad para 2026, cuya dotación será de 50.000 euros.

Las subvenciones están destinadas a financiar proyectos y actividades relacionados con el envejecimiento saludable, la promoción de la autonomía personal, la información y orientación sobre dependencia, la formación y el acceso a las nuevas tecnologías, así como iniciativas que favorezcan la integración en la comunidad y contribuyan a prevenir situaciones de soledad no deseada.

En cuanto a la tramitación de las ayudas, la convocatoria se publicará en las próximas semanas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A partir de su publicación, las asociaciones interesadas dispondrán de un mes para presentar sus solicitudes, conforme a los requisitos y condiciones establecidos en las bases.

El concejal de Mayores, Borja Sainz, ha destacado que este incremento demuestra "la importancia" que da el Consistorio al trabajo que realizan las asociaciones de mayores y su compromiso con el fomento del envejecimiento activo y saludable, la participación social, la lucha contra la soledad no deseada y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

El edil ha puesto en valor el papel que desempeñan estas entidades en la vida social del municipio, ya que, en su opinión, son espacios de encuentro, participación y convivencia.