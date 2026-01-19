Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega convocan un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Córdoba

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega han convocado este mediodía un minuto de silencio por el trágico accidente ferroviario sucedido este domingo en Córdoba, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 39 personas y ha dejado 152 heridos.

En ambos casos, las concentraciones se celebrarán frente a las respectivas casas consistoriales a las 12.00 horas.

Sobre las 19.45 horas de este domingo 18, un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ha descarrilado e invadido la vía contraria en Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua por la circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

Hasta el momento, hay 39 personas fallecidas y 152 heridas, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.