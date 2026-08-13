El Banco de Sangre de Cantabria necesita con urgencia donaciones de sangre del grupo 0

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SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria han hecho un llamamiento este jueves a la población para que acuda a donar sangre del grupo 0-, tanto a la unidad móvil como al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Precisamente, la unidad móvil del Banco de Sangre esta hoy en la Casa de la Juventud de Torrelavega de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Por su parte, el Pabellón 13 del Hospital Valdecilla está abierto de lunes a viernes en horario de 9.00 a 20.30 horas, informa el Gobierno regional.

Entre los requisitos para donar sangre figura estar sano, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos.

Todo aquel que esté interesado en hacerlo puede acudir a Valdecilla, así como a la unidad móvil que recorre diferentes localidades de Cantabria de lunes a viernes.

Cada día, se precisan de entre 60 y 80 donaciones de sangre para abastecer las necesidades de los centros hospitalarios. Con cada donación, se salvan tres vidas.

La sangre donada, una vez que pasa todos los controles en el Banco de Sangre, se suministra a los centros hospitalarios para abastecer las necesidades que puedan surgir, especialmente de pacientes oncológicos como los que padecen tumores de la sangre o de algún órgano sólido (pulmón, hígado, etc), ya que la quimioterapia destruye todo tipo de células.

También es utilizada para asistir a víctimas de accidentes laborales y de tráfico; pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, especialmente en cirugías muy sangrantes como las de cadera y de úlcera duodenal, así como aquellos que han sido sometidos a un trasplante, especialmente los de hígado.