Banco Santander y Racing buscan empresas con soluciones innovadoras para el futuro del deporte

Banco Santander y Racing lanzan el X Racing Innovation Challenge - BANCO SANTANDER

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y Real Racing Club han lanzado el Santander X Racing Innovation Challenge, un nuevo reto dirigido a startups, scaleups y empresas innovadoras que desarrollen soluciones escalables y preparadas para su aplicación en el ámbito deportivo con el objetivo de impulsar el futuro del fútbol dentro y fuera del terreno de juego.

El reto busca identificar proyectos que contribuyan a transformar la actividad deportiva y la gestión de los clubes mediante la inteligencia artificial, el análisis de datos, las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de interacción con los aficionados, ha explicado en un comunicado el Santander.

Las empresas podrán presentar soluciones en cuatro ejes: rendimiento deportivo y desarrollo del talento; museo, patrimonio, historia y contenidos; experiencia del aficionado y comunidad; y comercio y experiencia de compra.

Las propuestas pueden abarcar desde herramientas de análisis deportivo, detección de talento y modelos predictivos hasta soluciones para digitalizar el patrimonio del club, personalizar la experiencia del aficionado, mejorar la accesibilidad o agilizar las compras durante los días de partido.

Las empresas seleccionadas podrán presentar sus proyectos ante representantes del Racing, Banco Santander y expertos en innovación, tecnología y deporte.

Además, podrán explorar la validación de sus soluciones en un entorno real, acceder a la visibilidad internacional que ofrece el ecosistema Santander X y establecer conexiones con potenciales socios estratégicos.

Para la directora global de Santander X, Ana Alemán, "el deporte es un terreno con un enorme potencial para la innovación por su capacidad de transformar ámbitos muy diversos: desde el rendimiento deportivo y la toma de decisiones hasta la relación con los aficionados".

"Con este reto junto al Racing ofrecemos a los emprendedores un entorno real en el que probar sus soluciones y la visibilidad internacional del ecosistema Santander X. Una oportunidad para hacer del fútbol un sector más competitivo, eficiente y conectado con su entorno", ha destacado.

Por su parte, el consejero y máximo accionista del Racing, Sebastián Ceria, ha asegurado que para la entidad verdiblanca impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al deporte a través de este reto "no es solo una vía para mejorar como club, sino también una forma de contribuir al ecosistema de innovación español, abriendo las puertas de un caso real como el del Racing para que el talento emprendedor pueda crecer y desarrollarse en un entorno creativo y exigente a la vez".

Las startups, scaleups y empresas innovadoras que quieran participar podrán inscribirse hasta el 4 de diciembre a través de la plataforma Santander X.

Con este reto, el banco apoya al Racing en su proceso de transformación digital, con la búsqueda de talento y empresas para explorar nuevas soluciones vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías.