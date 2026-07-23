Banco Santander seguirá siendo uno de los principales patrocinadores del Racing

Banco Santander renueva su acuerdo con el Racing Club - BANCO SANTANDER

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha renovado el acuerdo de patrocinio con el Racing de Santander en su vuelta a la Primera División del fútbol español después de 14 años.

El presidente del Racing, Manuel Higuera, y el director de Territoriales de Banco Santander y de la zona de Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe, han firmado la renovación del acuerdo de patrocinio que une a ambas entidades, "reforzando una alianza estratégica que comenzó en 2017 y que se ha consolidado como una de las colaboraciones más representativas del deporte cántabro", ha destacado la entidad bancaria en un comunicado.

Con este acuerdo, el Santander continuará siendo el banco oficial del Racing en su vuelta regreso a Primera División y uno de sus principales patrocinadores.

El logotipo de la entidad seguirá presente en la equipación oficial del primer equipo, situado en la parte trasera de la camiseta bajo el cuello, además de mantener una destacada presencia en distintos soportes publicitarios del club.

También se podrá ver en las camisetas de las categorías inferiores masculinas, así como en la camiseta de las categorías femeninas.

Además, Banco Santander mantendrá su apoyo a Racing Genuine, reforzando así su compromiso con un deporte más inclusivo, capaz de generar oportunidades dentro y fuera del campo.

El convenio contempla asimismo la presencia de Banco Santander en Los Campos de Sport de El Sardinero, a través de la publicidad, así como en las instalaciones Nando Yosu, en la web oficial del club; en la revista del Racing; en el autobús del primer equipo; en la sala de prensa; en el póster oficial; en el photocall, y en la lona central que preside el terreno de juego en los prolegómenos de los encuentros disputados en el estadio, entre otros lugares.

"La renovación de esta colaboración refleja el compromiso compartido del Real Racing Club y Banco Santander con Cantabria y con el impulso del deporte como motor de cohesión social, desarrollo económico y generación de oportunidades", ha destacado la entidad presidida por Ana Botín.

Ha resaltado que, desde la incorporación del logotipo de Banco Santander a la camiseta del primer equipo en 2022, la relación entre ambas entidades "se ha fortalecido, consolidando una alianza basada en valores comunes como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la cercanía y la vocación de contribuir al progreso de la comunidad".