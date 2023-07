Muse ofrece en Santander su único concierto en España en 2023

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock británica Muse, liderada por Matt Bellamy, ofrecerá este martes, 4 de julio, en Santander, su único concierto en España dentro de su gira de 2023.

Será en los Campos de Sport de El Sardinero, a las 22 horas, y previamente subirán al escenario los japoneses One OK Rock (19.45 horas) y el dúo británico de rock alternativo Royal Blood (20.45), como artistas invitados.

La banda de rock ganadora de varios premios Grammy y numerosos discos de platino traerá a la capital cántabra su noveno álbum de estudio, 'Will Of The People', que ha logrado un éxito mundial.

Muse está integrada por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994 ha publicado nueve álbumes de estudio, llegando a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Su último álbum, 'Will of the People', debutó en el número 1 en varios países, incluyendo el Reino Unido (donde alcanzaron su séptimo número 1 consecutivo), Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza. Su anterior álbum, 'Simulation Theory', también debutó en el número 1 en múltiples territorios.

Previo a éste, publicaron 'Drones', en 2015, que ganó un Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock, el segundo de la banda.

El concierto se enmarca dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 y es uno de los espectáculos de música más esperados de esta efeméride.