Bárcena Mayor registra los 30 grados esta medianoche y el resto de máximas superan los 27

Archivo - Bárcena Mayor - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos, ha alcanzado los 30 grados centígrados a las 00.40 horas de este lunes, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Todas las temperaturas máximas en la comunidad han estado, hasta las 8.42 horas de hoy, por encima de los 27 grados.

Así, en Reinosa el termómetro ha marcado 29,8 grados a las 00.10 horas y Tresviso, 28,8 a las 1.20 horas.

Las otras dos máximas se han anotado a las 8.30 horas: son los 28,6 grados de Castro Urdiales y 27,9 de Santander.

Estas temperaturas se han registrado en el inicio de una jornada en la que Liébana, el centro y el Valle de Villaverde estarán en aviso naranja (peligro importante) por temperaturas que pueden rozar los 37 grados centígrados, mientras que el resto de la región está en nivel amarillo (peligro bajo) por máximas que pueden rondar los 36 grados en el sur y los 34 en el litoral.

En concreto, el aviso, con motivo de la segunda jornada de ola de calor, comenzará a las 13.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas.

En Cantabria, estos avisos suceden a una jornada de domingo en la que se han registrado temperaturas de hasta 40,9 grados centígrados en Tama (Cillorigo de Liébana).