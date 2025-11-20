Bárcena Mayor y la zona del aeropuerto, segundo y tercer punto de España donde más ha llovido

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos, y la zona del aeropuerto figuran como el segundo y el tercer punto de España con más precipitación acumulada en lo que va de jornada, con 14,8 y 14,6 litros por metro cuadrado, respectivamente.

Ya con menos de 10 litros por metro cuadrado y fuera del ránking nacional de lluvias, se sitúan otros puntos de Cantabria, como Treto (Bárcena de Cicero), con 9,4 l/m2; Ramales de la Victoria (8,6 l/m2), y San Felices de Buelna (8,4 l/m2) o Torrelavega (6,4 l/m2)

En casi todas las 21 estaciones de la AEMET en Cantabria se han registrado precipitaciones, si bien en algunos casos muy escasas.

En cuanto a las temperaturas, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado a las 6.40 horas -8,4 grados centígrados, la cuarta temperatura más baja del país en lo que va de jueves.

También han anotado temperaturas bajo cero Coriscao, también en Picos de Europa, con -4,4ºC a las 6.00 de la mañana; Alto Campoo, con -3,8ºC a las 7.40, y Reinosa, con -0,2ºC a las dos de la madrugada.

Además, figuran en el ránking nacional de rachas de viento San Vicente de la Barquera, donde han alcanzado los 70 km/h; Santander (66 km/h) y Castro Urdiales (60 km/h).