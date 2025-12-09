Bareyo estudia celebrar una feria ganadera en 2026

Susinos visita las obras de mejora de caminos en Bareyo - GOBIERNO DE CANTABRIA

BAREYO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bareyo aborda la posibilidad de celebrar una feria ganadera en 2026, tras el "éxito" experimentado en la primera feria agrolimentaria que tuvo lugar a finales de marzo, y dado que actualmente registra cerca de 3.000 cabezas de ganado, en su mayoría de leche.

Así se lo ha trasladado el alcalde, Pedro Prieto, a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, durante la visita que ha realizado este martes al municipio para comprobar los trabajos de acondicionamiento de dos caminos rurales que su departamento ha financiado, ubicados en el barrio La Torre y Barquiro.

Según ha explicado la consejera, ambas actuaciones se enmarcan dentro del programa de mejora de infraestructuras rurales del Gobierno, cuyo objetivo es modernizar la red de caminos, mejorar la seguridad vial y favorecer la actividad económica en el medio rural, garantizando un acceso adecuado a explotaciones y núcleos de población.

En este sentido, el regidor ha solicitado el apoyo de la Consejería para reparar otros dos caminos, con el compromiso de Susinos de estudiar su viabilidad económica en función de la disponibilidad presupuestaria.

Y también ha pedido el servicio de palas dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural para continuar con la mejora de la red de infraestructuras agrarias en el municipio.