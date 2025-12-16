Bathco BM Torrelavega supera el reto de recoger más de 5.000 envases con la campaña 'Somos especiales, reciclamos' - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bathco Balonmano Torrelavega y su afición han superado en dos meses el reto de recoger y reciclar 5.000 envases durante la celebración de sus partidos en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega.

Una acción que forma parte de la campaña 'Somos especiales, reciclamos', impulsada por Ecoembes, el Gobierno de Cantabria, la Liga Nexus Energía ASOBAL, el Ayuntamiento de Torrelavega y el propio Club, y que ha finalizado con un éxito "rotundo" de participación para promover buenos hábitos de reciclaje entre la afición naranja.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha felicitado este martes al club y sus aficionados por el logro y ha afirmado que "el éxito de esta campaña refuerza el papel del deporte como herramienta para educar, concienciar y movilizar a la ciudadanía hacia hábitos más responsables", además de que permitirá que Ecoembes done a la Fundación BM Torrelavega 5.000 euros para el desarrollo de proyectos de carácter social.

En este sentido, ha asegurado que el deporte es uno de los vehículos "más potentes" para trasladar a la ciudadanía las políticas medioambientales del Gobierno. Por ello, su departamento continuará colaborando con clubes como el Bathco o el Racing, entre otros, "para impulsar todas las acciones que sean buenas y que nos ayude a llevar nuestra política medioambiental a todos los ámbitos de Cantabria".

La campaña se inició el pasado mes de octubre con la colocación de contenedores amarillos y azules en distintas áreas del pabellón. Durante este periodo se han llevado a cabo acciones de comunicación, sensibilización y formación dirigidas a los equipos de limpieza, voluntarios, personal del club y la afición.

Acompañado por la coordinadora de ESG Ecoembes en Cantabria, Beatriz Aylagas; el especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Cantabria, Fernando Llaca; y el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada, Media ha puesto en valor también el papel de la empresa pública MARE en esta acción ya que será la encargada de reciclar y tratar todos los envases recogidos en este tiempo.

Durante su intervención, ha señalado que cuidar del medio ambiente no consiste únicamente en evitar su deterioro, sino también en gestionar de forma adecuada los residuos que genera la actividad diaria, "para lo que resulta imprescindible la implicación y el compromiso de todos los cántabros".

En este sentido, ha destacado el ejemplo de la afición torrelaveguense y la colaboración entre el sector público y el ámbito deportivo que demuestran el valor de este tipo de campañas medioambientales.

"Es el momento de hacer de la recogida selectiva una prioridad en nuestros estadios", ha afirmado, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva para avanzar hacia un modelo más sostenible y reducir el volumen de residuos que acaba en los vertederos.

Por último, Media, que ha deseado suerte esta noche al Bathco en el partido que le enfrentará al Barça, ha asegurado que su departamento continuará poniendo en marcha campañas de sensibilización e impulsando políticas medioambientales como la Estrategia de Bioeconomía y Economía Circular con la que se movilizarán casi 400 millones de euros para cambiar el modelo productivo.

Por su parte, Aylagas ha asegurado que esta colaboración entre entidades "refleja nuestro compromiso conjunto para generar un impacto positivo en el medioambiente y en la vida de las personas. Y es que, además de mejorar la gestión de residuos en el pabellón Vicente Trueba, queremos inspirar a los aficionados a adoptar prácticas sostenibles en sus hogares. Con esta iniciativa, hemos demostrado que se puede trabajar junto a la afición para lograr un futuro sin residuos".

Mientras, el alcalde de Torrelavega ha agradecido a Ecoembes y al Gobierno de Cantabria su "colaboración continua" con la ciudad para desarrollar este tipo de proyectos. López Estrada ha destacado los "grandes esfuerzos" del Consistorio para mejorar los datos de reciclaje y ha asegurado que el Bathco es "una herramienta perfecta" para seguir en este proceso.

En la presentación de la campaña han estado también presentes los concejales de Deportes y Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Nacho González y Pedro Pérez, respectivamente; y el responsable de RSC del Bathco BM Torrelavega, Alberto Marchante.