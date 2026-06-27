Begoña Fernández muestra en Santander su universo artístico de emoción, luz y color en obras en acrílico y esmalte

SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Begoña Fernández Bustillo exhibe en el Ámbito Cultural del centro comercial El Corte Inglés de Santander una selección de obras realizadas en acrílico y esmalte que reflejan su universo creativo, marcado por la emoción, la luz y el color.

Con esta propuesta, invita al público a adentrarse en un recorrido visual "lleno de sensibilidad, creatividad y emociones plasmadas a través del lenguaje del color", que reflejan la influencia del impresionismo en esta autora burgalesa, afincada en Cantabria y que siente una "profunda admiración" por Asturias.

La muestra ha sido visitada por el consejero de Cultura de esta región, Luis Martínez Abad, para quien estas iniciativas constituyen una "magnífica oportunidad" para acercar la creación artística a la ciudadanía y poner en valor el talento de personas que, como Fernández Bustillo, "han construido una trayectoria basada en la sensibilidad, el esfuerzo y la pasión por el arte".

Y es que a juicio del también responsable de Turismo, la obra de esta artista transmite "emociones, luz y optimismo, conectando con el público desde una mirada profundamente humana".

El consejero también ha aprovechado para valorar la programación del espacio Ámbito Cultural y su compromiso con la promoción de la cultura. "La colaboración entre instituciones, espacios culturales privados y creadores es fundamental para seguir enriqueciendo la vida cultural de nuestra comunidad, e iniciativas como esta contribuyen a fortalecer nuestro tejido artístico", ha señalado.

EXPOSICIÓN Y ARTISTA.

La muestra reúne una selección de obras realizadas en acrílico y esmalte, técnicas con las que la artista da forma a un estilo personal inspirado en la luz, el impresionismo y la capacidad del arte para transmitir sentimientos universales. Desde pequeña, Fernández Bustillo descubrió en la pintura una forma de expresar emociones, inquietudes y sensibilidades que encontraba difíciles de transmitir con palabras.

Su vocación artística recibió un importante impulso gracias al apoyo del artista Ángel Izquierdo, quien la animó a mostrar públicamente sus trabajos. Después, completó su formación en una escuela-taller dirigida por el pintor y dibujante Emilio Moreno, donde amplió recursos expresivos y descubrió posibilidades creativas.

Su primera exposición tuvo lugar en 1999 en la Casa de Cultura Conde San Diego de Cabezón de la Sal, una muestra emotiva dedicada a la memoria de su hermano Quique. Desde entonces ha continuado una trayectoria marcada por la búsqueda constante de nuevos lenguajes pictóricos y por una clara influencia del impresionismo.

Monet, Renoir, Sisley y Pissarro figuran entre sus principales referencias internacionales, mientras que Sorolla y Rusiñol ocupan un lugar destacado entre sus influencias españolas, y en muchas de sus obras se relfeja la importancia de la luz, el paisaje y la expresión de la belleza cotidiana.