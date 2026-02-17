La Biblioteca Central y el Colegio de Periodistas organizan un ciclo de cine sobre periodismo

Cartel - COLEGIO DE PERIODISTAS DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria en colaboración con el Colegio de Periodistas de Cantabria vuelve a organizar un ciclo de cine y periodismo para debatir sobre el pasado, presente y futuro de esta profesión en tiempos de cambio y para reivindicar los valores de esta profesión.

Dentro de este ciclo, denominado 'Voces contra el silencio: cine y periodismo', proyectaran cuatro películas en febrero con su correspondiente presentación y un pequeño debate con los asistentes. La entrada es gratuita y las jornadas comenzarán a las 18.00 horas, ha informado este martes la entidad colegial.

Hoy se ofrece 'Él dijo, ella dijo' (1991), una comedia romántica casi olvidada y muy poco valorada protagonizada por Kevin Bacon, Elizabeth Perkins, Nathan Lane y Sharon Stone. Dos periodistas compiten encarnizadamente desde posiciones opuestas desde un humilde periódico a la televisión generalista.

El jueves 19 será el turno de 'El precio de la verdad' (2003), basada en la historia real de Stephen Glass, un prometedor periodista de Washington que escribía historias de ficción y las publicaba como reportajes reales con gran éxito hasta que fue descubierto.

'Verónica Guerin' (2003), de Joel Schumacher, se podrá ver el martes 24. También está basada en una historia real de una valiente periodista de sucesos que investigó en el Dublín de mediados de los años noventa el tráfico de drogas. Cate Blanchett estuvo nominada como mejor actriz en los Globos de Oro por este papel.

El ciclo concluye el jueves 26 con 'Network, un mundo implacable' (1976), dirigida por Sidney Lumet. La cinta logró cuatro Oscar, entre ellos el de mejor guion original. Esta sátira feroz resultó profética sobre el mundo de la televisión.

"El periodismo siempre ha mantenido una estrecha relación con el cine a lo largo de su historia y este cruce de caminos ha dejado varias obras maestras del séptimo arte y desde el Colegio de Periodistas de Cantabria reivindicamos siempre el buen periodismo y el buen cine", ha explicado la decana del Colegio, Olga Agüero, que ha animado a asistir y disfrutar de estas proyecciones.