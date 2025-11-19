Archivo - Binter lanza la promoción 'Flight Friday' para volar entre Santander y Canarias desde 80 euros - RUBÉN GRIMÓN - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Binter ha lanzado su nueva promoción, Flight Friday, con la que se pueden adquirir billetes a precios reducidos para volar entre Santander y Canarias desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. A través de esta iniciativa, hasta el 1 de diciembre se pueden comprar billetes desde 80 euros el trayecto, en caso de comprar ida y vuelta.

La compañía aérea conecta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander con Canarias cinco veces a la semana, los martes, jueves y domingos, a través del Aeropuerto de Gran Canaria y los lunes y miércoles a través del de Tenerife Norte, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio desde o hasta cualquiera de los aeropuertos canarios, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922 928 32 77 00 y agencias de viajes.