'Entre bobos anda el juego' llega el jueves a Santander tras ser aplazado en diciembre

Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 10 enero 2026 12:27
SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La representación de la obra teatral 'Entre bobos anda el juego' llega el jueves, 15 de enero, a las 19.30 horas, al Palacio de Festivales de Cantabria (PFC), en santander, tras ser aplazada la actuación prevista para el 4 de diciembre por motivos ajenos a la voluntad del PFC. Las entradas adquiridas tienen validez para esta nueva fecha.

Las entradas restantes, el 10% según la Ley de Espectáculos, se pondrán a la venta esa misma mañana, a las 11.00 horas, en la taquilla y a través de la web.

La Sala Pereda acogerá esta propuesta de Verbo Producciones y el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, versionada por Fernando Ramos y dirigida por Paco Carrillo, que cuenta con una duración de 90 minutos.

En tono de comedia alocada y de figurón, es un canto a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha de llevar.

Don Lucas es un adinerado que ha acordado con Don Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel, que está totalmente dispuesta a no casarse, aunque pesa sobre ella la autoridad impuesta en la época por el hombre, que lleva a la mujer de la mano de su padre a la mano de su marido.

Ella está secretamente enamorada de Don Pedro y entre ambos amantes se establecerá una consecución de entregas, malentendidos, celos, discusiones, mentiras y verdades, que nos llevará al divertido desenlace de este enredo.

El reparto está compuesto por José Guerrero, Beatriz Solís, Pedro Montero, Fernando Ramos, Rubén Arcas, Dani Jaén, Manuel Menárguez.

