BOC publica las nuevas medidas contra la dermatosis nodular que entran en vigor en noviembre y permiten bovino en ferias

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SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la nueva resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se actualizan las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que permiten la presencia de ganado bovino en ferias, concursos, arrastres, etcétera, entre otras novedades.

La nueva resolución, que sustituye a la aprobada en julio, entrará en vigor el 1 de noviembre, y adapta las medidas vigentes a la evolución de la situación epidemiológica, manteniendo los mecanismos de prevención necesarios para evitar la entrada de la enfermedad en Cantabria y flexibilizando aquellas actividades que pueden desarrollarse bajo control sanitario.

En concreto, se podrán celebrar ferias, concursos, exposiciones y otros eventos ganaderos con presencia de ganado bovino a partir del 1 de noviembre.

Las autoridades sanitarias destacan que durante el periodo de máxima actividad de los vectores transmisores de la enfermedad no se han registrado nuevos focos de DNC en España, circunstancia que ha permitido revisar algunas de las restricciones vigentes sin rebajar el nivel de vigilancia sanitaria.

Así, la resolución establece que los animales de especies sensibles a la DNC procedentes de explotaciones ubicadas fuera de Cantabria deberán permanecer bajo vigilancia veterinaria oficial y someterse a un periodo mínimo de cuarentena de 28 días naturales desde su incorporación a la explotación de destino.

Esta inmovilización afectará a toda la unidad epidemiológica en la que se integren los animales, impidiendo la entrada de nuevos efectivos hasta la finalización del periodo establecido.

La medida contempla varias excepciones como movimientos con destino a matadero; animales destinados a plazas o espectáculos taurinos; movimientos al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y a centros de concentración autorizados para animales menores de un año; movimientos hacia operadores comerciales con encerradero para animales menores de un año, y explotaciones cántabras que regresen de trashumancia sin cambio de titularidad, siempre que se sometan a control oficial en las 72 horas posteriores a su llegada.

Asimismo, los animales sometidos a cuarentena podrán ser enviados directamente a matadero durante dicho periodo.

Con el objetivo de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad, la resolución mantiene la obligatoriedad de realizar actuaciones de desinsectación en todos los vehículos autorizados para el transporte de ganado que efectúen movimientos de entrada o salida de animales de la comunidad autónoma.

Esta obligación se extiende también al retorno de los vehículos vacíos a Cantabria. Cuando la desinsectación no pueda realizarse en origen, deberá efectuarse en un plazo máximo de 24 horas desde la llegada al territorio autonómico.

La nueva normativa refuerza además las labores de supervisión de los Servicios Veterinarios Oficiales sobre las condiciones de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte de ganado.

Los operadores comerciales con encerradero deberán mantener registros de las actuaciones realizadas en todos los vehículos que descarguen animales en sus instalaciones.

Asimismo, los organizadores de ferias, concursos, exposiciones y demás concentraciones ganaderas autorizadas en Cantabria deberán garantizar la limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos y animales participantes, así como conservar un registro documental de dichas actuaciones.

Las medidas recogidas en la nueva resolución permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrán prorrogadas en función de la situación epidemiológica.

La Consejería de Ganadería ha recordado la importancia de la colaboración de ganaderos, transportistas, operadores y organizadores de eventos ganaderos para mantener el elevado estatus sanitario de la cabaña bovina cántabra y garantizar la protección de uno de los sectores estratégicos de la comunidad autónoma.