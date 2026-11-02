El BOC publica la relación definitiva de secciones, mesas y locales electorales para el 29N

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Archivo - Varias peronas ejercen su derecho al voto en el Ayuntamiento de Santander - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 2 noviembre 2026 9:45
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SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes, 2 de noviembre, la relación definitiva de las secciones, mesas y locales electorales para los comicios generales del 29 de noviembre.

Dicha publicación responde a que se ha modificado la relación que recogía el BOC extraordinario del 12 de octubre, y ahora figura la relación completa incluyendo las variaciones efectuadas.

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