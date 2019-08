Bodas, despedidas, bebés y mascotas en la 'adiós' de Revilla a los turistas

Publicado 24/08/2019 23:35:07 CET

Cerca de medio millar de personas se acercan al Gobierno a saludar y conocer al presidente en su quinta recepción a visitantes del verano

SANTANDER, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio millar de personas, la inmensa mayoría turistas en Cantabria, se han acercado este sábado por la tarde a la sede del Gobierno a saludar y conocer al presidente, Miguel Ángel Revilla, en la quinta y última recepción a visitantes en lo que va de verano.

La cita, la sexta si se tiene en cuenta la celebrada el año pasado, se ha desarrollado en horario vespertino, de 20.00 a 22.00 horas, por motivos de agenda del también líder del PRC, y ha estado protagonizada por un público muy heterogéneo,

Así, por el Ejecutivo han pasado desde una pareja de Cartagena que se encontraba en Santander de viaje, regalo de su hijo por sus bodas de plata, hasta un grupo de amigos procedente de La Rioja que festejaba, en el bar de enfrente en la calle Peña Herbosa, la despedida de soltero de uno de ellos, Ricardo, disfrazado para la ocasión de Marilyn Monroe y ante el que el regionalista no se ha cortado y le ha saludado con un par de besos. "En nuestra tierra no se estila esto", ha comentado en referencia a la oportunidad de saludar a un dirigente político.

Pero también han desfilado familias, procedentes de toda España, entre las que destacaba la formada por Celedonio y Ruth, una pareja de Valladolid con piso en Santander que han acudido con su hija Celia, que nació el pasado 1 de agosto. "¡Tres 'semanucas' y ya viene a verme!", ha expresado Revilla a la par que cogía al bebé en brazos y antes de regalar al padre el pin con forma de corazón y rojo y blanco -los colores de la Bandera de Cantabria- que llevaba puesto en la camisa.

Además de por las habituales mascotas --como 'Buffy', un perro llevado por Patricia, de Huesca, y sus amigas Eva e Inés, de Santander, y que ha quedado "encantado" tras posar para la foto sujetado por Revilla-- esta nueva jornada de 'puertas abiertas' ha llamado la atención por su carácter 'internacional'.

Y es que entre los asistentes figuraba un matrimonio natural de la capital cántabra pero que a mediados del siglo pasado emigró a Estados Unidos en busca de trabajo y de una vida mejor, en un momento en el que España era "muy pobre" y no había oportunidades.

"Si Usted hubiera sido presidente, no nos habríamos tenido que ir", le ha manifestado al mandatario cántabro José en presencia de su esposa, Soledad, y de una sobrina que les ha acompañado. Residentes en Washington desde 1956, llevan más de dos décadas veraneando en su tierra natal. Este otoño volverán a cruzar el charco y llevarán en la maleta, dedicados, todos los libros de Revilla.

Del otro lado del Atlántico, aunque residentes en Barcelona, son Leila y Jorge, una pareja de cubanos que acababa de llegar a Cantabria. Y lo primero que han hecho nada más aterrizar, y antes de pasar siquiera por el hotel de Santillana del Mar donde se alojarán durante su primera semana en la región, ha sido desplazarse hasta el Gobierno a conocer al presidente, al que descubrieron por su participación en los programas de televisión.

"El día que va a 'El Hormiguero' no me lo pierdo', ha reconocido, emocionada, la mujer justo después de saludar a Revilla, al que sigue en las redes sociales y al que ha elogiado por ser "simpático", "agradable" y, sobre todo, por su forma de expresarse y lo "claro" que habla: "No tiene pelos en la lengua", ha remachado.

Curiosa es también la anécdota que han dejado Javi, de Santander, e Inma, de Valencia, que conocieron al presidente cántabro en la ciudad del Turia, a la que viajó en 2014 para ver el ninot que le representaba en las fallas. De vacaciones en la región, han aprovechado para volver a saludar a Revilla. Ella ha reconocido que ha querido votarle en su tierra, pero "no hay manera" ha lamentado.

Vía telefónica, el regionalista ha hablado con gente de Gran Canaria, para interesarse por los incendios forestales registrados estos días en la isla, por mediación de unos turistas insulares que también se han acercado a conocerle.

"ME ENCANTA. SOY MUY FAN"

"Me encanta. Soy muy fan de él", ha admitido Patricia, madrileña que pisa por primera vez Cantabria en compañía de Alejandro, que había estado "de pequeño" en la región y que siente "envidia" de un presidente que no tiene "nada que ver" con los que ha habido en su Comunidad, donde "falta un poco de sentido común".

Ambos le siguen en las redes, por su forma de ser, de pensar y de actuar, por tener "mucho sentido común" y estar "cerca" de la gente. "Me parece un tío muy honrado", ha manifestado la chica, que también ha valorado cómo habla de Cantabria.

Cualidades que han reconocido igualmente dos jóvenes santanderinas, para quienes es "un señor muy accesible", además de "honesto", y que "nos representa". "Da bastante voz a Cantabria. No sería igual sin él", han coincidido en apuntar.

De la región también se han acercado a saludar al presidente dos chicos aficionados al Racing, ataviados con la indumentaria de los jugadores, bufanda incluida.