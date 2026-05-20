La bolera 'El Corro' de Laredo estrena su nueva cubierta y edificio auxiliar

Nueva cubierta de la bolera 'El Corro' de Laredo - EUROPA PRESS

LAREDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este miércoles la renovación de la bolera 'El Corro' de Laredo, a la que se le ha dotado de una cubierta y de un edificio auxiliar con vestuarios y aseos, entre otras mejoras.

La actuación ha supuesto una inversión de casi 600.000 euros, financiada íntegramente por el Gobierno regional, mientras que el Ayuntamiento se ha encargado de la gestión del proyecto, que fue presentado en febrero de 2025.

La cubierta instalada está fabricada en policarbonato y apoyada en ocho pórticos de madera. Tiene una superficie de unos 800 metros cuadrados y una altura máxima de 10,5 metros y de 9,5 metros en la parte interior, medidas aptas para posibilitar el desarrollo de las partidas de bolos, según ha detallado el representante de Tektia, la contratista.

En cuanto al edificio auxiliar, alberga baños públicos, vestuarios, un almacén y una zona de uso privado para la peña, con un despacho y una sala de reuniones, así como la instalación de alumbrado para permitir el juego en condiciones de poca luz.

Buruaga ha calificado de "espectacular" el resultado de una actuación que, según ha resaltado, da respuesta a una vieja demanda de Laredo y que no solo va a posibilitar la práctica de los bolos en cualquier época del año, a resguardo de la lluvia y el viento e, incluso, de noche, sino que también va a contribuir a fomentar este deporte autóctono en la villa pejina.

"Menuda bolerona", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo, que ha dedicado este proyecto, especialmente, a las peñas bolísticas de Laredo por no cejar en el empeño de pelear por esta cubierta y por su "constancia y lealtad" en defensa de los bolos. "Va por todos vosotros", ha subrayado.

La intervención en El Corro de Laredo se suma a otras que el Gobierno viene realizando en lo que va de legislatura en una veintena de boleras de Cantabria.

En el caso de la zona oriental, Buruaga ha detallado que ya está terminada la cubierta de la bolera de pasabolo de San Pedruco en Ampuero y ha avanzado que se van a cubrir próximamente la de Ojébar en Rasines, también de pasabolo, y la de Solórzano, que ya ha sido adjudicada.

Del mismo modo, ha valorado el esfuerzo que se está haciendo en formación y apoyo a la cantera a través del programa 'Madera y Raíces', impulsado por la Federación Cántabra.

Por su parte, el alcalde, Miguel González, ha dado las gracias al Gobierno por hacer realidad esta nueva inversión que permite a Laredo tener, a su juicio, "la mejor bolera cubierta de Cantabria".

González también ha reconocido la contribución de Narciso Cagigas, quien fuera presidente de la Sociedad Bolística de Laredo durante muchos años, fallecido en 2025, y uno de los grandes impulsores de la cubierta.

En el transcurso de la inauguración, la presidenta y el alcalde han descubierto una placa conmemorativa y han realizado una tirada para estrenar las instalaciones.

También han asistido al acto los consejeros de Deporte, Luis Martínez Abad, y de Fomento, Roberto Media; la directora general de Deporte, Susana Ruiz; el concejal de Deporte de Laredo, Alejandro Abad; otros ediles de la Corporación local y el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélz.

Junto a ellos han estado presentes el director de la obra, Ignacio Rubín; el presidente de la Sociedad Bolística de Laredo, Ángel Solana; representantes de la empresa constructora (TEKTIA); miembros de las peñas bolísticas Buscando el Dos, Las Cárcobas y Maritina, y alumnos del colegio Villa del Mar, que han podido disfrutar ya de la bolera cubierta.

APUESTA "SIN PRECEDENTES" EN LAREDO

Al margen de esta actuación, Buruaga ha aprovechado su presencia en Laredo para reivindicar la "apuesta sin precedentes" del Gobierno de Cantabria en este municipio, con una inversión "inigualable" de 35 millones de euros.

Así, ha enumerado otros proyectos ejecutados o en marcha como el carril bici, la reforma de la estación de autobuses, el nuevo punto limpio, la mejora del abastecimiento, que acaba de comenzar, o las actuaciones en el puerto, entre las que ha destacado la ampliación de la lonja, el acondicionamiento de los pantalanes y la futura ampliación de la zona de atraque y descarga, que, según ha anunciado, se licitará "en unas semanas".

También se ha referido a la cubrición del Parque del Orio, la recuperación del Parque de Los Tres Laredos, la mejora de la carretera entre el Alto de Laredo y Seña, y las 37 nuevas viviendas de alquiler asequible que hoy mismo han empezado a construirse con un plazo de 18 meses.

Mención aparte ha hecho Buruaga a la reforma del paseo marítimo, que el Gobierno de Cantabria se ha comprometido a financiar íntegramente y que conllevaría una inversión autonómica de 8 millones de euros tan solo en la primera fase.