La bolera Mateo Grijuela acogerá del 18 al 28 de agosto la Semana Bolística 2026

Presentación de la Semana Bolística 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bolera Mateo Grijuela de Santander acogerá, del 18 al 28 de agosto, la celebración de la Semana Bolística 2026, que reunirá algunas de las competiciones más importantes de este deporte autóctono.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha subrayado que entre las citas a celebrar destaca la que se vivirá el viernes, 21 de agosto, con el Torneo El Millón-SIEC, uno de los grandes nombres propios de la Semana Bolística y una competición "que siempre genera una enorme expectación".

También tendrá un protagonismo especial el Campeonato de España Femenino Iberdrola, en el que participarán, el sábado 22, 18 jugadoras en las dos primeras vueltas, que se disputarán en las boleras Mateo Grijuela y Marcelino Ortiz Tercilla.

El domingo 23, desde las 16.00 horas, llegarán los cuartos de final, las semifinales y la final, prevista aproximadamente para las 19.00 horas.

Los más jóvenes serán protagonistas del Campeonato de España Infantil, ya que el domingo 23 comenzará la competición con 16 jugadores y las dos primeras vueltas en las boleras Mateo Grijuela y Marcelino Ortiz Tercilla.

La jornada del lunes 24 tendrá otro de sus momentos importantes con la final de la Copa Federación Española-Cantabria Deporte.

Y la Semana Bolística continuará después con el Campeonato de España de Primera Categoría Individual-Copa de S.M. el Rey que se desarrollará desde el martes 25 hasta el viernes 28.

"Tenemos por delante una programación extraordinariamente completa, pensada tanto para quienes siguen los bolos durante todo el año como para quienes quieran acercarse durante estos días a la Mateo Grijuela y descubrir un deporte profundamente ligado a nuestra tierra", ha señalado la alcaldesa, Gema Igual.

La regidora ha destacado que Santander tiene "una relación muy estrecha con este deporte" y por eso, para el Ayuntamiento es "una satisfacción" volver a acoger una Semana Bolística que reúne competiciones "de primer nivel" y que convierte la bolera Mateo Grijuela en punto de encuentro para jugadores, peñas, aficionados y familias.