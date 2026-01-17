Bomberos acuden a ventilar una casa llena de humo en Noja - 112 CANTABRIA

SANTANDER 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido este viernes a una vivienda que se encontraba llena de humo en Noja, que no ha producido heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos del parque de Laredo, que procedieron a ventilar el inmueble.

También se movilizaron a agentes de la Policía Local nojeña, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.