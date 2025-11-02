Bomberos extinguen el incendio de una vivienda en Villafufre - 112 CANTABRIA

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este domingo un incendio declarado en una vivienda en Villafufre, que no ha registrado daños personales.

El fuego se ha iniciado en la chimenea y ha afectado al tejado y la bajo cubierta.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los efectivos autonómicos que, tras sofocar las llamas, han continuado en la zona con labores de refrigeración y desescombro, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.