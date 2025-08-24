Bomberos forestales de Cantabria continúan ayudando a León

Imagen del operativo de los bomberos forestales de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos forestales del Gobierno de Cantabria continúan apoyando al operativo de Castilla y León en el control de puntos calientes de los incendios que se encuentran en el límite entre la provincia de León y la comunidad autónoma, en el municipio de Camaleño.

Según el último parte facilitado por el Ejecutivo cántabro, no se han producido más incendios en las últimas 24 horas.

En esta jornada de domingo están activadas con el nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales las Comarcas 1 (Liébana Norte), 2 (Liébana Sur), 3 (Nansa), 5 (Campoo), 6 (Zona Sur) y 7 (Besaya).

Además, el Gobierno mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias (PLATERCANT) desde el pasado jueves, al estar extinguidos los focos de los fuegos contra los que luchó en el terreno de León fronterizo con Cantabria.