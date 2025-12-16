Los bomberos liberan a un hombre con el dedo atrapado en una caldera de biomasa de una vivienda de Voto

Bomberos del 112 liberan a la persona con el dedo atrapado en una caldera de biomasa de Voto - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del 112 liberaron este lunes a media tarde a un hombre al que se le había quedado atrapado el dedo en una caldera de biomasa en una vivienda de Voto.

A su llegada, los bomberos tuvieron que abrir la máquina y cortar la pieza que le impedía sacar la mano y le liberaron.

Sanitarios del 061 atendieron en el lugar a este hombre y le trasladaron al hospital comarcal de Laredo.