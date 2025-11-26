Bomberos retiran una piedra de grandes dimensiones en la CA-881 en Cillorigo de Liébana

Bomberos retiran una piedra de la calzada en Cillorigo - 112

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado esta tarde una piedra de grandes dimensiones caída en la calzada de la carretera autonómica CA-881 en Cillorigo de Liébana, a la altura del kilómetro 1,3.

Los efectivos han utilizado una pinza hidráulica y han retirado la piedra para permitir la circulación por ese carril y evitar accidentes, informa el 112 en la red social X.

En otro mensaje en su cuenta, ha informado de la rotura de una tubería de gas por obras en Reinosa. Acordonaron la zona gentes de la Policía Local, Guardia Civil y bomberos del Ejecutivo, que montaron también instalaciones de agua de forma preventiva y localizaron las llaves de corte del suministro a la espera de la llegada del técnico.