Bomberos retiran el semáforo frente a la Escuela de Caminos tras impactar un coche contra él

Trabajos de retirada del semáforo afectado - BOMBEROS AYTO SANTANDER

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Santander han retirado en la tarde de este sábado el semáforo ubicado en el paso de cebra frente a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, en la Avenida de Los Castros, después de que un vehículo impactará contra él.

Hasta el lugar, los efectivos santanderinos han desplazado un camión autotanque y una grúa para quitar este dispositivo de señalización que quedó afectado por el golpe.

Según han señalado en su red social 'X', la Policía Local asistió el accidente y realizó las correspondiente diligencias.