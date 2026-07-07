Bondalti inaugura las nuevas oficinas de su planta de Torrelavega, en la que lleva invertidos casi 60 millones

El presidente de Bondalti, Joao de Mello, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la inauguración de las nuevas oficinas de la planta de la empresa en Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma portuguesa Bondalti ha inaugurado este martes las nuevas oficinas en la planta que tiene en Torrelavega desde 2019 y en la que ya lleva invertidos casi 60 millones de euros.

El acto ha estado encabezado por el presidente de Bondalti, João de Mello, y la jefa del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, que han descubierto la placa inaugural, según ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Ha explicado que las nuevas oficinas permiten mejorar las condiciones de trabajo de los equipos, dotar a la fábrica de espacios renovados y adecuados a sus necesidades operativas y acompañar la continuidad y el desarrollo de la actividad industrial.

Para el Ejecutivo regional, esta inversión supone "un paso más en el compromiso de la firma portuguesa con Cantabria y refleja su voluntad de seguir reforzando su presencia en la comunidad autónoma con un proyecto industrial de largo plazo y vinculado al empleo, al arraigo territorial y al desarrollo económico y social del entorno".

"Bondalti reafirma su confianza en Cantabria como territorio industrial y pone en valor el papel estratégico de Torrelavega dentro de su actividad en España", ha resaltado el Ejecutivo.

Durante el acto, la presidenta regional ha agradecido el "compromiso total e inquebrantable" de Bondalti con la comunidad autónoma y su "apuesta decidida por la modernización de la planta de Torrelavega", poniendo como ejemplo las nuevas instalaciones que acaba de estrenar y las inversiones por valor de casi 60 millones de euros que ha venido realizando en los últimos años.

"Si Bondalti crece, Cantabria crece", ha afirmado la presidenta, que ha reiterado el apoyo del Gobierno a esta empresa que cuenta con cerca de medio centenar de empleados directos y 150 indirectos.

El Gobierno ha resaltado que la compañía es "un referente en la producción de ácido clorhídrico e hipoclorito sódico, gracias a su esfuerzo permanente por innovar, optimizar los procesos y mejorar la competitividad de la fábrica cántabra".

La jefa del Ejecutivo ha trasladado al presidente de Bondalti su voluntad de seguir colaborando en el futuro para facilitar el crecimiento de la compañía en Cantabria y generar nuevas oportunidades en la comarca del Besaya.

Por su parte, João de Mello ha agradecido la presencia de Buruaga en la planta de Torrelavega y ha ratificado el compromiso de Bondalti con Cantabria, así como su voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo industrial de la comunidad desde una visión de largo plazo.

"Para nosotros es estratégico mantener la inversión en esta planta", ha asegurado De Mello, según la información recogida por el Gobierno regional.

En la visita también han participado el consejero de Industria, Eduardo Arasti; el alcalde de Torrelavega, Javier López, y la de Polanco, Rosa Díaz; el director de la planta de Torrelavega, Antonio Díaz; el director de Operaciones de Bondalti, David Lopes, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Luis D'Eça, entre otros.

Tras el acto inaugural, Antonio Díaz ha mostrado a los miembros del Ejecutivo cántabro las iniciativas de seguridad que se implementan en la planta y posteriormente ha guiado a las autoridades autonómicas y a los directivos de Bondalti en un recorrido por las diferentes áreas del recinto.

La planta de Torrelavega, inaugurada en 2019 y operada a través de Bondalti Cantabria, ha permitido al grupo posicionarse como el primer productor del segmento de cloro-álcali en la Península Ibérica.

Desde su adquisición las instalaciones han sido sometidas a un profundo proceso de modernización, respaldado por una inversión cercana a los 60 millones de euros.

En la actualidad, esta unidad cuenta con una capacidad instalada de 68.000 toneladas anuales y centra su actividad en la producción de cloro, sosa cáustica, hidrógeno, ácido clorhídrico e hipoclorito sódico.

Su actividad da respuesta a la demanda de sectores esenciales como la producción de poliuretano y PVC, el tratamiento y la purificación de aguas, la industria textil, la pasta de papel, el aluminio, los productos de limpieza y numerosas aplicaciones vinculadas a la fabricación de productos manufacturados.

Con ello, Bondalti ha reforzado el papel de Torrelavega como enclave industrial de referencia en Cantabria y dentro de su estructura industrial en España.