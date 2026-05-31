La Bonoloto deja un premio de más de 48.000 euros en Santander

SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este sábado, 30 de mayo, ha dejado un premio de 48.294 euros en Santander.

Se trata de un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que se ha validado en el Despacho Receptor número 29 de la calle Los Ciruelos, 23, en el barrio de El Alisal.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 15, 16, 18, 19, 21 y 47. El complementario ha sido el 20 y el reintegro, el 5, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Junto al de Santander hay otros dos boletos acertantes de segunda categoría en la Administración de Loterías número 20 de Córdoba, ubicada en la Plaza de la Compañía, 1, y en el Despacho Receptor número 452 de Madrid, situado en Marroquina, 70. No ha habido acertante de primera.