La Bonoloto deja un premio de más de 51.000 euros en Torrelavega

Archivo - La Bonotolo deja casi 75.000 euros en Torrelavega - LOTERÍAS - Archivo

TORRELAVEGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este sábado, 4 de julio, ha dejado un premio de 51.026 euros en Torrelavega.

Se trata de un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que se ha validado en la Administración número 5 de Torrelavega (Cantabria), situada en Avenida del Besaya, 23.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 7, 10, 25, 45, 46 y 48. El complementario ha sido el 1 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 3.349.898 euros, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

También, ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Puebla de la Calzada (Badajoz), situada en Los Silos, 3, que ha recibido un premio de 5,7 millones de euros.

Junto al de Santander hay otros tres boletos acertantes de segunda categoría validados en la Administración de Loterías número 1 de La Garriga (Barcelona), situada en Plaza Can Dachs, 4; en la número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14-Bajos 5; en la número 347 de Madrid, situada en Príncipe de Vergara, 1.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 108 boletos acertantes premiados con 944 euros.