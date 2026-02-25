La Bonoloto deja en Santander un premio de más de 61.000 euros

Administración de Lotería Número 11 de Santander, en la calle Hernán Cortes - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de la pasada noche ha dejado un premio de más de 61.000 euros en la Administración Número 11 de Santander, ubicada en la calle Hernán Cortés, donde se ha validado un boleto de segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario.

En este sorteo no ha habido ningún acertante de primera categoría (seis aciertos), pero sí otros dos de segunda categoría, que se han sellado en Mazarrón (Murcia) y en Sevilla.

Los números agraciados han sido 01 14 15 37 41 y 44, con el 18 como complementario y reintegro en el 5.

Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.