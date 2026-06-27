Bosques Sostenibles y Ratlab 3D se suman a la incubadora de empresas del PCTCAN y prevén seis nuevos empleos

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SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La incubadora de empresas del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno regional, suma dos nuevas incorporaciones a su comunidad empresarial con la llegada de Bosques Sostenibles y Ratlab 3D, dos iniciativas que apuestan por la innovación, la tecnología y la generación de valor en sectores con gran potencial de crecimiento. Entre ambas, se prevé la generación de seis nuevos puestos de trabajo.

En el caso de Bosques Sostenibles, se incorpora con un proyecto centrado en el desarrollo de soluciones corporativas basadas en la naturaleza para la acción climática, con una actividad orientada a la gestión de riesgos ESG; la generación de créditos de carbono, y la restauración del capital natural, contribuyendo a que empresas e instituciones avancen en sus objetivos de sostenibilidad y descarbonización.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, la compañía diseña, ejecuta y realiza el seguimiento de proyectos de reforestación y gestión forestal sostenible que generan impactos ambientales verificables sobre el territorio.

Para ello, incorpora herramientas avanzadas de trazabilidad, monitorización y reporte, y su modelo de trabajo combina consultoría, ingeniería y nuevas tecnologías, con lo que se convierte en "actor relevante" en el ámbito de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza.

La empresa se suma a la incubadora bajo la modalidad de centro de empresas, con una superficie de 19,80 metros cuadrados, y su previsión es generar cinco puestos de trabajo, con la posibilidad de crear dos empleos adicionales conforme avance su crecimiento.

RATLAB 3D.

Por su parte, Ratlab 3D se incorpora a la incubadora como proyecto emprendedor especializado en prototipado rápido para la industria, así como en el diseño y optimización de modelos 3D.

La empresa desarrolla soluciones que permiten acelerar los procesos de desarrollo de producto, facilitando la validación de diseños, la fabricación de prototipos funcionales y la mejora de componentes antes de su producción definitiva.

Su actividad se alinea con las tendencias de digitalización y fabricación avanzada que están transformando el sector industrial, contribuyendo a reducir tiempos de desarrollo y mejorar la eficiencia de los procesos productivos.

Al igual que Bosques Sostenibles, ocupará una superficie de 19,80 metros cuadrados, y prevé generar inicialmente un puesto de trabajo, con la incorporación de una persona adicional en el corto plazo.

INCUBADORA

Ubicada en el Edificio 3000, la incubadora continúa consolidándose como un espacio de referencia para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores, ofreciendo a startups y emprendedores un entorno propicio para su crecimiento, con infraestructuras especializadas, servicios compartidos y oportunidades de colaboración dentro del ecosistema del Parque.

Actualmente, la incubadora registra una ocupación cercana al 90 por ciento y quedan disponibles únicamente dos módulos para nuevos proyectos empresariales, lo que refleja el creciente interés por este entorno orientado a la innovación y el emprendimiento.