Burning recala en Escenario Santander este viernes dentro de su gira 50 aniversario

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Burning recala este viernes 16 en Escenario Santander dentro de la gira por su 50 aniversario. Además, la sala cántabra acogerá el sábado el fin de gira de Morgan y cerrará el domingo con Grison Beatbox y su espectáculo Re-En Bucle.

Tras despedirse en 2019 con conciertos en Bilbao, Barcelona y Madrid, en febrero de 2022 Johnny Cifuentes anunció el regreso con una renovada formación de músicos que serán los que suban este viernes a Escenario Santander a las 21.45 horas.

La sala abrirá sus puertas a las 20.30 horas y está prevista la actuación previa de los cántabros Duro, que acaban de sacar al mercado 'Reset', su cuarto álbum de estudio

Burning nació en 1974 integrada por Quique Pérez (bajo), Johnny Cifuentes (piano), Pepe Risi (guitarra) y Toño Martín (voz). A lo largo de estos 50 años, la banda ha vivido épocas de gloria y también de crisis, llegando a desaparecer en varias ocasiones y perdiendo a todos sus fundadores salvo a Johnny Cifuentes, que es quien lidera la formación desde hace más de 20 años.

Comenzaron cantando en inglés, pero en 1978 grabaron en castellano su primer LP y un par de años después su popularidad se disparó cuando Fernando Colomo incluyó su tema '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?' en la película del mismo nombre, en la que también aparecía la banda. El disco incluía también otro de los temas icónicos de Burning, 'Mueve tus caderas'.

Con la publicación de 'Bulevar', su tercer disco, comenzaron los problemas y Quique Pérez abandonó el grupo. Tras sacar el siguiente LP en 1982, 'Atrapado en el amor', Toño Martín dejó la banda, que siguió con Johnny Cifuentes y Pepe Risi al frente, retomando el sonido de los orígenes. Publicaron 'Noches de Rock and Roll'.

Después de otros tres discos de estudio, en 1990 lanzaron 'En Directo' un trabajo en el que participaron Miguel Ríos, Loquillo, Antonio Vega, Sabina, Rosendo y Los Secretos. Fueron años de éxito y actuaciones por todo el país a los que sucedió una etapa más discreta durante la cual lanzaron dos nuevos discos.

En 1997, el fallecimiento de Pepe Risi dejó a Johnny Cifuentes como líder. En 2015 Burning celebró su 40 aniversario con un concierto en la sala Blarclaycard Center de Madrid en el que participaron artistas como Luz Casal, MClan, Josele Santiago de Los Enemigos, Alvaro Urquijo de Los Secretos y Enrique Bumbury.

MORGAN Y GRISON BEATBOX

El fin de la gira de presentación de 'The River and The Stone', tercer disco de estudio de los madrileños Morgan, recala este sábado en Escenario Santander después de dos años recorriendo escenarios de todo el país. La cita comenzará a las 21.30 horas.

Su primer concierto propio en el WiZink Center de Madrid tuvo lugar en 2023 y, durante los últimos meses, han tocado en muchos de los festivales más relevantes del país (Mad Cool, Sonorama, BBK Live, etc.).

Carolina de Juan (Nina), Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess son los integrantes actuales de Morgan, que con cuatro discos a sus espaldas, es una de las bandas más consolidadas del panorama nacional.

Por otra parte, Grison Beatbox, colaborador del programa La Resistencia y campeón internacional de beatboxing, disciplina vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca para crear canciones, cerrará la semana en Escenario Santander este domingo a las 19.30 horas con su espectáculo Re-En Bucle.

Ofrecerá un nuevo show que mezcla humor y música con versiones de míticas canciones, desde el soul y el funk hasta la música disco de nueva generación, creado sólo con la ayuda de la voz (beatbox) y un aparato que graba y repite frases (loopstation). Todo esto aliñado con un monólogo que sirve para generar un ambiente participativo y animado.

Marcos Martínez (Grison) nació en Madrid en 1984 y estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Se formó como guitarrista moderno en la escuela de música de Tres Cantos y formó parte de un grupo de música funk.