Buruaga advierte que se planteará "muy seriamente" convocar elecciones si la oposición busca "un bloqueo absoluto"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, este lunes en la sesión plenaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha advertido a los grupos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- que se planteará "muy seriamente" convocar elecciones para que "sean los cántabros quienes decidan" si el resto de partidos "pretenden imponer unas políticas" que los ciudadanos "no han votado, no han elegido y no quieren".

"Si lo que pretende esta nueva coalición del ruido es articular un gobierno alternativo en la sombra, si lo que busca es el bloqueo absoluto o generar un esperpento institucional, no me temblará la mano", ha aseverado en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento a raíz de una pregunta del Grupo Parlamentario Vox.

"Pierdan toda la esperanza, porque no van a gobernar desde este Parlamento sin haber ganado las elecciones", ha sostenido, a la par que ha afirmado que ella no tiene "ningún miedo a que los cántabros hablen".

En este sentido, ha dicho a la oposición que serán los ciudadanos "los que les van a parar y frenar en seco" para incidir en que "aquí Cantabria es lo primero y el que no esté en la onda, que se atenga a los consecuencias porque las habrá".

Buruaga, que ha incidido en que su "única" prioridad es la comunidad autónoma, ha señalado que su "primer" objetivo continúa siendo conseguir un acuerdo para sacar adelante su programa de gobierno y el presupuesto de 2026, y ha hecho esta advertencia tras "intuir" estas semanas atrás los "tejemanejes" y la "deriva" de los diputados de la oposición, en particular, con la devolución del proyecto de presupuestos en el Pleno de la semana pasada al Ejecutivo.

La pregunta de Vox era relativa a "si piensa seguir practicando la misma política que el Gobierno de España respecto a los presupuestos o seguirá las directrices de su partido político". A lo que en su primera intervención, la presidenta ha respondido "en tres palabras: Ni Sánchez, ni Feijóo: Cantabria".

De esto modo, ha dicho a la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que a ella no la dirigen "con un mando a distancia desde Madrid", mientras ha acusado a la diputada de ser "la única que sigue la política de Pedro Sánchez" ya que "vota las iniciativas de los sanchistas en el Parlamento para que los cántabros se queden sin presupuesto en 2026".

"Desde sus tres escaños han decidido seguir con esa política del sanchismo de hacer de Cantabria tierra quemada y destrozar lo que ya no pueden dominar", ha sostenido Buruaga, afeando a los diputados de Vox que el bienestar de los cántabros "les importa muy poco". Al hilo, se ha referido al tweet que le dedicó Santiago Abascal hace unos días para decir que "se pasa el bienestar de los cántabros por debajo de las barbas".

También le ha reprochado a Díaz haber votado "en beneficio" de Sánchez y del PRC, "de quien echa o echaba pestes, porque ahora son amigos para romper cosas (...), amigos del vandalismo presupuestario", ha enfatizado.

Por su parte, la portavoz de Vox ha recriminado a Buruaga "subir" los impuestos "sin que nadie lo haya votado", no deflactar y "castigar especialmente a quienes menos tienen". "No puede presumir de defender a las familias mientras se beneficia exactamente igual que Sánchez de que esas familias pierdan poder adquisitivo", ha dicho.