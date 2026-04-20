Buruaga anuncia el próximo inicio de las VPO de alquiler asequible en Santoña y la adjudicación del refuerzo del muelle

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al alcalde de Santoña, Jesús Gullart - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este lunes al alcalde de Santoña, Jesús Gullart, el próximo inicio de las obras de las 28 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible proyectadas por el Gobierno en este municipio, dentro de un plan global que permitirá la ejecución de 212 viviendas en diferentes puntos de la región, que movilizará una inversión total de casi 35 millones de euros y cuya construcción ha sido adjudicada a la empresa Cobus Homes.

Asimismo, Buruaga ha avanzado a Gullart que está "a punto de adjudicarse" el proyecto de refuerzo y reparación del muelle pesquero en la dársena norte, con un presupuesto base de 3,2 millones de euros y un plazo de 24 meses, según ha informado el Gobierno.

Esta cantidad se suma a otras inversiones importantes que el Gobierno de Cantabria ha venido realizando a lo largo de la legislatura en el puerto, por valor de más de 6 millones de euros.

Aquí figuran los casi dos millones destinados a la ampliación de las instalaciones para aumentar la capacidad de atraque de barcos, especialmente en época de costeras, y mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los pescadores.

Las viviendas y el muelle han sido dos de los temas que la presidenta y el alcalde han abordado en la reunión que han mantenido en la sede de Peña Herbosa para dar un impulso a los principales proyectos que el Ejecutivo autonómico tiene en marcha en Santoña.

Un listado en el que destacan también la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo, que incluye la reurbanización del entorno de la calle Sor María del Carmen, y la rehabilitación del colegio público Juan de la Cosa, dos demandas históricas de Santoña que el Gobierno de Buruaga va a hacer realidad.

La presidenta ha informado al alcalde que el proyecto del aparcamiento se encuentra en estos momentos inmerso en la fase de redacción, que fue adjudicada en febrero con un presupuesto superior a los 350.000 euros y un plazo de siete meses.

Según ha explicado, esta actuación permitirá aliviar la falta de aparcamiento en el municipio y generar en superficie un nuevo espacio urbano al aire libre para el disfrute de residentes y visitantes.

En cuanto a la reforma integral del colegio, la jefa del Ejecutivo ha confirmado que actualmente está en proceso de licitación la redacción del estudio previo que definirá las actuaciones a desarrollar por sucesivos proyectos básicos y de ejecución, en base a las conclusiones del plan director elaborado para determinar el estado estructural y las necesidades del centro.

Se trata de una obra compleja y condicionada por la ubicación del centro junto la iglesia de Santa María del Puerto, declarada Bien de Interés Cultural, y por la dificultad añadida que supone llevar a cabo una obra de estas características manteniendo la actividad lectiva.

Finalmente, Buruaga ha reiterado a Gullart su compromiso para que todos los proyectos en marcha salgan adelante en el menor plazo de tiempo posible, mientras que el alcalde ha agradecido la colaboración y la buena sintonía del Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento.

Gullart ha acudido al encuentro con Buruaga acompañado por el teniente de alcalde y concejal de Obras, Ricardo Fernández.