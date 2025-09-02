Buruaga asegura que su Gobierno "cumple" y espera "receptividad" del PRC hacia los presupuestos

Archivo - Foto de archivo. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, firman el acuerdo para los Presupuestos Generales de 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

Advierte a los regionalistas que Cantabria "tiene que estar por encima de todo", incluidas las "urgencias electorales"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha replicado al PRC que su Gobierno "está cumpliendo" con los compromisos firmados y con sus obligaciones y, por ello, "confía" en que, de cara a la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026, los regionalistas mantengan la "receptividad y buena fe" que han tenido hasta ahora.

"Yo entiendo que todo el mundo tiene sus objetivos y sus urgencias electorales pero Cantabria sigue siendo lo primero y lo que tiene que estar por encima de todo. El Gobierno está cumpliendo, va a seguir cumpliendo, es responsable, y yo pido responsabilidad al resto de fuerzas políticas para que Cantabria tenga presupuesto", ha reclamado Buruaga.

Así ha respondido la presidenta cántabra, y del PP a nivel regional, una vez que el PRC ha condicionado su apoyo a los presupuestos de Cantabria de 2026 a que el Gobierno regional (PP) cumpla con sus compromisos, después de, a su juicio, haber "incumplido de manera reiterada" las grandes líneas de lo pactado con los regionalistas para sacar adelante sus cuentas de 2024 y 2025, tanto en actuaciones e infraestructuras como en materia de gestión.

A su juicio, la rueda de prensa ofrecida este martes por la candidata del PRC a las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, y el portavoz del grupo regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando, ha sido una "escenificación que tiene mucho que ver con la necesidad de ponerse en valor". "Así lo interpreto", ha dicho la presidenta.

Después de que los regionalistas hayan señalado que el PP "tiene tiempo hasta primeros de octubre para que se cumplan sus compromisos" y hayan advertido que no les valen "promesas" y quieren "que las obras estén adjudicadas, los compromisos firmados y las gestiones realizadas", Buruaga ha replicado que "no ha acabado el año 2025" y su Gobierno va a "seguir cumpliendo y avanzando".

Ha defendido que "todo va discurriendo con rigor, lealtad y cumplimiento". "Hay proyectos que están ejecutados, otros en ejecución, otros en tramitación y otros en fase de redacción porque depende de cuál es el estado del que parte ese proyecto. Donde no había proyecto, nadie pretenderá que la obra se ejecute por arte de magia en dos meses y con una varita mágica", ha replicado a las pretensiones del PRC.

Buruaga ha insistido en que su Gobierno y su partido, el PP, han "devuelto el valor de la palabra dada" y, por tanto, cumplen con sus "obligaciones" y "compromisos" adquiridos con todos los colectivos, partidos políticos y grupos parlamentarios.

Además, ha asegurado que el Gobierno ya trabaja en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria de 2026 y buscará "los apoyos necesarios" para sacarlos adelante.

Buruaga se ha pronunciado así a preguntas de los medios en una rueda de prensa que ha ofrecido junto con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.