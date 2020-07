Buruaga avisa de que el sector primario "no puede ser el pagano" del fondo de reconstrucción

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que el sector primario "no puede ser el pagano" del Fondo de Reconstrucción y ha advertido de que su partido no va a permitir ningún recorte de los fondos de la PAC. "Con el campo no se juega", ha dicho.

Buruaga se ha referido a la Política Agraria Común durante su intervención en el primer Foro de Desarrollo Rural del Nansa, donde ha reprochado al Gobierno de Cantabria "su silencio sobre el recorte de los presupuestos comunitarios aprobado por el Consejo de Europa y aceptado por Pedro Sánchez, que supone una pérdida de 5.000 millones de euros para el sector".

La dirigente popular ha dicho que espera que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "no haya seguido hoy callado" en la Conferencia de Presidentes sobre esta reducción de fondos.

"Nosotros no, no vamos a permitir ningún recorte de los fondos de la PAC y vamos a pelear en el Parlamento Europeo para que se mantengan. No vamos a comulgar con ruedas de molino. Jamás lo hemos hecho y no lo vamos a hacer porque con el campo no se juega", ha afirmado la presidenta del PP, quien ha subrayado que el sector primario "es clave" para España y para Cantabria "y lo es para la sociedad porque es el que da de comer a la gente y no puede ser el pagano de los fondos de reconstrucción".

Como otro factor clave para el mundo rural, se ha referido a la revisión del sistema de financiación autonómico, una cuestión determinante, ha dicho, en la que "no solo está en juego la supervivencia de la Cantabria rural, sino de la autonomía".

Buruaga ha sostenido que el Gobierno de Sánchez tiene que "clarificar ya" su postura respecto a una posible reforma del sistema, porque sus socios "están peleando" para que prime el criterio de población y sus antecedentes en la distribución de los fondos nacionales "son de poner los pelos de punta porque Cantabria siempre pierde".

La presidenta de los populares cántabros ha anticipado que el PP va a defender el modelo actual y el criterio de coste efectivo de los servicios, lo que implica atender a variables demográficas como el envejecimiento, la dependencia y el riesgo de despoblación y variables geográficas como la dispersión, puesto que este es el modelo que garantiza la equidad de acceso en los servicios a todos los españoles vivan donde vivan.

Durante su intervención, dedicada al futuro del mundo rural, la dirigente popular ha defendido que el reto demográfico debería ser una política de Estado y deberían haberse aprobado ya una estrategia nacional y otra estrategia regional "perfectamente alineadas", al tiempo que ha lamentado "el escaso interés" del Gobierno socialista por el mundo rural.

Prueba de ello, ha dicho, es que "se han paralizado" los trabajos de la estrategia contra la despoblación que el Comisionado para el reto demográfico del presidente Rajoy puso en marcha y en dos años "solo se ha convocado una vez" la conferencia sectorial.

Además, ha defendido la igualdad de oportunidades como solución para luchar contra los desequilibrios territoriales y contra la despoblación de las zonas rurales; libertad para que los ciudadanos vivan donde quieran e igualdad de derechos y oportunidades vivan donde vivan, lo que exige dotar a los pueblos de equipamientos, servicios, infraestructuras y posibilidades de desarrollo económico, social y cultural.

Para la presidenta del PP, la mejor forma de fijar y atraer población a los pequeños núcleos es asegurando servicios y empleo y, para eso, ha añadido, el mundo rural necesita más facilidades, eliminando trabas administrativas a la actividad económica y empresarial; más incentivos fiscales y más ayudas al empleo y emprendimiento.

Además, ha apostado por la conectividad física con una política de infraestructuras con sentidoeconómico y por la conectividad digital, "tan importante como lo fue hace décadas la ejecución de nuestras carreteras".

"El acceso a un internet de calidad es una puerta a la igualdad de oportunidades, porque hace accesibles los servicios y ayuda a hacer rentables los negocios al posibilitar la modernización del sector empresarial, desde el agroalimentario hasta el turismo rural", ha dicho Buruaga, quien ha hecho hincapié en que con la crisis del Covid se ha visto que es una "imperiosa necesidad" que el mundo rural no quede al margen de la revolución digital.

A estas actuaciones ha sumado una estrategia para la diversificación productiva del mundo rural, que conjugue la transformación del sector primario, con oportunidades de desarrollo industrial y de servicios, con tecnologías limpias, aprovechamiento sostenible de recursos naturales y emprendimiento y economía social.

En opinión de Buruaga, junto a las actuaciones económicas, debe potenciarse la imagen positiva del mundo rural y prestar especial atención al papel de la mujer.

"El objetivo está claro: ayudar al medio rural a potenciar su dinamismo, crear nuevas oportunidades y difundir las posibilidades que ofrece", ha concluido.