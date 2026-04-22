Buruaga coloca la primera piedra del polideportivo de Argoños que estará finalizado en un año

La presidenta de Cantabria coloca la primera piedra del polideportivo de Argoños - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha colocado este miércoles la primera piedra del futuro pabellón polideportivo de Argoños, que supondrá una inversión del Gobierno de 3,8 millones de euros, y estará finalizado previsiblemente en primavera de 2027.

Con esta nueva infraestructura, el Ejecutivo "cumple con una antigua demanda del Ayuntamiento" que la propia presidenta se comprometió a atender en su primera visita al municipio.

Así lo ha destacado Buruaga, que en su intervención ha señalado que las nuevas instalaciones van a permitir que los niños y jóvenes de Argoños no tengan que desplazarse a otros lugares para hacer deporte, así como que los mayores disfruten de un espacio adecuado para mantenerse activos.

En general, ha puesto en valor que el municipio dispondrá de un nuevo punto de encuentro y de convivencia para acoger actividades culturales y de ocio, gracias a una "instalación moderna, accesible, segura y energéticamente sostenible", ubicada en pleno núcleo urbano.

En el acto han estado presentes el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde, Juan José Barruetabeña, que junto a la presidenta han enterrado una cápsula que simboliza la primera piedra de las obras y en la que han introducido diferentes objetos.

En concreto, Buruaga ha metido los planos del proyecto; el consejero, los periódicos del día, y el alcalde, un balón de balonmano previamente firmado por los tres -un guiño a su etapa como jugador profesional de este deporte- y un abanico.

También han estado presentes otros concejales de la Corporación local, el arquitecto José Martínez y representantes de la empresa adjudicataria (Fernández Rosillo).

Para la jefa del Ejecutivo, esta nueva infraestructura va a tener un "efecto transformador" sobre el entorno y la calidad de vida de los vecinos. "Sin duda, se va a convertir en la plaza mayor de Argoños", ha reiterado.

Al hilo, ha dicho que este proyecto "hace justicia" con un municipio que lleva "demasiados años cargando en solitario con el peso de las sentencias de derribo y padeciendo el abandono del Gobierno de Cantabria", en referencia al trato recibido en las últimas legislaturas cuando gobernaban PRC y PSOE en coalición.

"Argoños no contaba, no estaba en la agenda política del Gobierno. Pero, afortunadamente, eso ha terminado", ha enfatizado.

OTRAS INVERSIONES Y DERRIBOS

Al respecto, Buruaga ha repasado algunas de las actuaciones que su Ejecutivo ha venido realizando en los últimos años en este municipio, entre las que se encuentran la mejora del abastecimiento urbano, la recientemente inaugurada oficina de turismo, la reparación de la cubierta del centro cultural o el parque de parkour en La Hoya.

Asimismo, se ha referido a la colocación de puertas automáticas en las dependencias de los Servicios Sociales y la dotación de equipamiento informático en las oficinas municipales.

De cara al futuro, ha avanzado que el Gobierno trabaja ya en proyectos como la remodelación del parque público Pedro Santiuste, que cofinanciará con el Ayuntamiento (175.000 euros); la mejora de la red municipal de saneamiento de aguas pluviales en la Avenida Siete Villas (200.000 euros) o la pavimentación del Barrio de Ancillo (casi 400.000 euros).

Y la presidenta también se ha referido a la solución a los afectados por sentencias de derribo. Ha apuntado que "muy pronto" se entregarán las tres primeras viviendas de sustitución en el Barrio de Cerecedas y que en estos momentos se está redactando el proyecto de otras seis viviendas.

Además, ha indicado que el Gobierno ha adquirido ya una parcela con capacidad para acoger otras 18 viviendas.

Todos ellos son, a su juicio, "pasos firmes y concluyentes" para solucionar de manera definitiva una situación que Argoños y otros municipios de Cantabria vienen padeciendo desde hace mucho tiempo".

Finalmente, Buruaga ha reiterado su compromiso de poner fin en esta legislatura a esta problemática y ha garantizado que "ningún afectado va a quedar desprotegido ni va a quedar abandonado".

EL PROYECTO

El polideportivo se ubicará en el Barrio La Iglesia, en una parcela municipal de unos 5.200 metros cuadrados, y constará de tres plantas.

En la primera se localizarán la pista multiusos de 1.237 metros cuadrados, los vestuarios, el almacén general y los espacios de administración y limpieza.

En la segunda planta estarán el vestíbulo, los aseos para el público y el acceso a las gradas, que tendrán capacidad para 500 personas.

Por último, en la tercera se instalará un gimnasio de 178 metros cuadrados con vestuarios propios.

La instalación se convertirá en un referente arquitectónico en el municipio y se ha diseñado para que sea sostenible y autosuficiente energéticamente gracias a la colocación de paneles solares en la cubierta.