Buruaga condena los intentos de "rescribir la historia para blanquear" a terroristas

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, preside la celebración del ‘Día europeo de las víctimas del terrorismo’ - GOBIERNO

LOS CORRALES DE BUELNA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha celebrado este miércoles en Los Corrales de Buelna un homenaje a las víctimas del terrorismo en el que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha lamentado que algunos presos se beneficien de una "ley hecha a medida" por el Gobierno central "como recompensa al apoyo político de Bildu", al tiempo que ha condenado "los intentos de ocultar o rescribir la historia para blanquear la imagen de quienes causaron tanto terror y sufrimiento".

Tras calificar de "obsceno e intolerable" el uso de la Justicia "como moneda de cambio" y tildar de "inadmisible el incesante goteo de excarcelaciones prematuras y la concesión de beneficios penitenciarios a quienes no han mostrado arrepentimiento", ha defendido la unión de las fuerzas políticas para que salga adelante la reforma del Ministerio Fiscal que permita su actuación de oficio ante actos de enaltecimiento de terroristas condenados.

Lo ha hecho durante el acto organizado por su Ejecutivo para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo, que coincide con el 22 aniversario de los atentados del 11M en Madrid.

Además, con motivo de esta efeméride el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la modificación de la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, que entrará en vigor mañana, y permitirá extender el ámbito subjetivo y objetivo de las ayudas y llegar a más supuestos y más víctimas.

La celebración de este evento está recogida en esa Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada por unanimidad del Parlamento regional a finales de 2023, y en esta ocasión se ha llevado a cabo en Los Corrales de Buelna por ser el municipio natal de Luis Andrés Samperio Sañudo, inspector de policía asesinado por ETA hace 29 años.

Sus hijas han asistido a este homenaje, al igual que la viuda del político Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, junto a otros familiares de víctimas y autoridades civiles, militares y políticas, como el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; los consejeros del Ejecutivo regional; el alcalde de Los Corrales, Julio Arranz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga; el jefe superior de la Policía en Cantabria, Antonio del Amo; o el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga.

Ante todos ellos, la presidenta ha llamado este 11 de marzo a "no olvidar" a las víctimas del terrorismo y "apuntalar la verdad de los hechos tal y como fueron".

"Sus valores, su lección de vida y su recuerdo prevalecerán sobre quienes quieran silenciar o enmascarar la historia de lo que realmente fue", ha insistido Buruaga, que se ha comprometido a seguir luchando al lado de las víctimas "contra la impunidad, en favor de la verdad y reivindicando la reparación y el reconocimiento social que merecen".

46 ATENTADOS Y 22 VÍCTIMAS CÁNTABRAS

La jefa del Ejecutivo ha lamentado que Cantabria fue golpeada "con dureza" por el terrorismo de ETA, con 46 atentados, 22 víctimas mortales nacidas en la comunidad y 11 cántabros asesinados "cuyos crímenes aún permanecen sin resolver".

Por eso, ha llamado a "no dar ni un paso atrás" y ha defendido que se refuercen las funciones del Ministerio Fiscal para que actúe de oficio frente a los actos de enaltecimiento de terroristas condenados y las conductas de intimidación, violencia callejera y cualquier manifestación que busque justificar el terrorismo. Para ello ha instado a la unión de las fuerzas políticas en torno a la proposición de ley impulsada por Grupo Parlamentario Popular que ha salido adelante la semana pasada en el Senado, porque "esa es la respuesta que la dignidad de las víctimas se merece".

Al hilo, ha lamentado que cinco de los nueve etarras condenados por los atentados de La Albericia y Santoña ya se encuentran en libertad y "muchos de los responsables de éstos y otros crímenes continúan sin mostrar el más mínimo arrepentimiento ni colaborar con la justicia". "Hoy vemos cómo el jefe de ETA, condenado a 400 años de prisión, abandona la cárcel en régimen de semilibertad", ha denunciado.

También ha advertido que "es una ofensa permitir homenajes públicos a asesinos condenados" y ha reclamado el "esclarecimiento de los crímenes que aún están por resolver antes de otorgar beneficios a sus autores o a sus cómplices", porque "un Estado de Derecho deja de serlo cuando la Justicia se convierte en objeto de negociación política".

Antes de la presidenta ha intervenido el alcalde de Los Corrales, que ha advertido que "el terrorismo solo ha conseguido una cosa: fortalecer nuestra democracia". El regidor ha recordado a Luis Andrés Samperio Sañudo como "símbolo de entrega y sacrificio de quienes defendieron la libertad", y ha llamado a que lo ocurrido "no caiga en el olvido" y "nos inspire a seguir construyendo una sociedad libre de odio".

El homenaje ha concluido con la intervención de la viuda de Gregorio Ordóñez (diputado del PP en el Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián) y con un recuerdo a las víctimas cántabras a través de un vídeo de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), a la que la presidenta ha agradecido su labor.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CANTABRIA

Precisamente, la reforma de la ley impulsada por el Gobierno de Cantabria y publicada este miércoles en el BOC recoge demandas trasladadas por la propia ASCANVITE.

En concreto, ésta permite corregir deficiencias detectadas en la modificación anterior de diciembre y recoger todos los supuestos indemnizatorios extendiéndolos en beneficio de más víctimas y sus familiares.