Buruaga defiende el "interés público de libro" de los PSIR de Santander y Castro que se tramitarán con "transparencia"

Buruaga, en un Pleno del Parlamento.-ARCHIVO - GOBIERNO

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha negado que su Gobierno esté abusando de la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) y ha asegurado que el Ejecutivo cántabro tramitará los proyectos en marcha en Santander y Castro Urdiales "con transparencia, con escucha y con sensibilidad", pero tomando "las decisiones mejores para el interés regional, para el público".

"Eso es interés público de libro", ha dicho en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes a preguntas del PSOE y Vox relativas al uso de esta figura, y ha explicado que lo que ocurre en la comunidad es que hay "más inversión privada que nunca" porque ahora existe un entorno capaz de atraerla, que acelera proyectos estratégicos y fortalece la colaboración público-privada, esa que "tanto les revienta a todos ustedes para seguir transformando nuestro modelo productivo y generando prosperidad en Cantabria".

De este modo, Buruaga ha afirmado que se ha trabajado "mucho para llegar hasta aquí y no voy a pedir disculpas por ello". Por ello, ha asegurado que el Gobierno seguirá "velando por los intereses legítimos de todos (...) con justicia y equilibrio".

"En ningún caso vamos a poner más palos en las ruedas para que estos proyectos se vayan a otras regiones y se hagan en otra parte, porque de eso ya hemos tenido bastante durante los últimos 20 años. No lo voy a permitir", ha sentenciado.

En contestación al PSOE, la jefa del Ejecutivo ha asegurado que ella "ha hablado", matizando sin anunciar ni presentar, del proyecto 'Bosques de Santander' porque al Gobierno "es a quien le corresponde declarar el interés regional".

Y ha recalcado que su Gobierno ha aprobado un PSIR, el de Olucas, frente a los 15 del anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

En concreto, la presidenta se ha referido a que defiende y seguirá haciéndolo el interés regional de dos proyectos: uno, el de Bosques de Santander, que va a suponer, entre otras, la construcción de 10.000 viviendas, 4.000 protegidas a precios asequibles y la Ciudad de la Justicia "a coste cero"; y otro, el de Castro Urdiales, con 100 viviendas protegidas, suelo urbanizable para otras 440 viviendas y el nuevo hospital.

De este modo, la presidenta ha acusado a los socialistas de ser "unos reaccionarios que no quieren que nada mejore, que nada avance ni que nada se transforme". "Comprendo su frustración. En el fondo están que rabian porque no pueden soportar que este Gobierno vaya a duplicar por diez el parque público de vivienda".

Todo ello, ha dicho, a pesar de los decretos del Gobierno de España que "hunden el mercado y con ese espantajo de la especulación, de la perversión y su discurso de Frente Amplio neocomunista, con su ideología muy dañina para los ciudadanos".

"Hay que ser muy hipócrita y muy jeta para atreverse a hablar de perversión, de especulación y de pelotazos después de ver cómo el sanchismo ha dejado este país con las infraestructuras cayéndose a pedazos y arrasado por la corrupción, con las consecuencias que vamos a estar llorando mucho tiempo. Decencia o delincuencia", ha dicho Buruaga.

Y ha acusado a socialistas y regionalistas de "salir como hienas" cuando en sus ochos años de gobierno aprobaron 15 PSIR, entre ellos el de Laredo que afectaba a 307 propietarios y que su Ejecutivo ha tenido que redefinirlo, "escuchando a los vecinos", para dejarlo en 11. "Y a eso mismo es a lo que me comprometí con los vecinos de Rucandial, a instar al promotor a minimizar su impacto y a tratar de salvar. Dicho y hecho, porque yo sí he utilizado mi capacidad de influencia y de decisión en favor de los afectados, reduciendo el ámbito de 29 a 6", ha incidido Buruaga.

Ha criticado que los socialistas "atacan y tratan de impedir que el Gobierno pueda dar respuesta a la emergencia de la vivienda y conseguir dotaciones imposibles de financiar a cargo de los impuestos", igual que el Campus Altamira, al que "hay que tumbarlo", como el Olucas Surf Center, "una oportunidad para generar inversión, empleo estable y desestacionalización turística".

"¿Quiénes se oponen? Los mismos que hace 36 años se oponían con una miopía muy peligrosa al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y llevan muchos años tratando ahora de apropiarse de él, de sus retornos y de sus resultados", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo, que ha defendido que los cántabros la eligieron "para cambiar las cosas" y para eso "hay que atreverse a cambiarlas".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha cuestionado a la presidenta si "es normal presentar y defender proyectos impulsados por promotoras privadas sin que ni siquiera conste ni un papel ni ningún documento", como ha afirmado es el caso de Bosques de Santander.

Sin embargo, ha remarcado que, aunque "no hay ningún papel del proyecto", el Ejecutivo ha presentado y "corregido" el PSIR, figura que "debiera ser excepcional" pero que los 'populares' han convertido en "un mecanismo al servicio de promotores privados".

"Presidenta, Cantabria no es un solar en venta y usted no es la comercial de ningún promotor, es la presidenta de todos los cántabros y de todas las cántabras. Por tanto, lo que pedimos es que defienda el interés general de nuestra región", ha exigido Iglesias.

GARANTIZAR EL INTERÉS DE CANTABRIA

Tras esta pregunta, la presidenta ha vuelto a la tribuna para dar contestación a otra de Vox sobre el mismo tema y si va a seguir "abusando" de la figura del PSIR.

Su portavoz, Leticia Díaz, ha dicho que comprueba con "preocupación" que el Gobierno "ha confundido agilizar la economía con pasar el rodillo por encima de los cántabros" y, aunque ha señalado que atraer inversión, generar empleo e impulsar el desarrollo industrial de Cantabria es "prioritario", ha lamentado que se haga destruyendo tres pilares que para Vox son "sagrados: la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía municipal".

Ha pedido a la presidenta que "se ponga en la piel" de los vecinos y ha subrayado que el Ejecutivo tiene que "garantizar el interés de Cantabria para ellos, no para determinados particulares", porque sino "será que hemos hecho mal la ley".

"Si el planeamiento de Cantabria es lento, reformen los procedimientos, doten de medios a la CROTU, ayuden a los ayuntamientos a aprobar sus planes y dejen la puerta trasera del PSIR para gobernar a golpe de expropiación y de imposición"

Buruaga, que ha negado que esta figura sea "expropiatoria", ha respondido que "no entiende" la posición de Vox, cuando esta formación respaldó con su voto la reforma legal para construir viviendas vinculadas a un gran equipamiento de interés regional. "No entiendo su marcha atrás ni comparto la hipocresía de utilizar a los afectados en su propio beneficio electoral", ha enfatizado.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL PSIR 'BOSQUES DE SANTANDER'

Por otra parte, decenas de personas se han concentrado frente a las puertas del Parlamento contra el PSIR Bosques de Santander con motivo de la intervención de la presidenta en la Cámara, donde han presenciado el debate representantes del colectivo.

Lo han hecho entre el sonido de cencerros y pitidos y bajo una gran pancarta con el lema 'No PSIR Bosques de Santander', carteles con lemas como 'No arrastréis nuestros barrios' o 'En Bezana nos venden el nuevo retiro' y con cánticos como 'Roberto Media, deja esta comedia'.

En apoyo a esta concentración han participado otras asociaciones de afectados por estos proyectos, como la Asociación de Afectados por el PSIR-La Mancha Gris 'Federico Cobo'/Campus Altamira.