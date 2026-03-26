Buruaga destaca que su Gobierno es el único del país que ha logrado tres presupuestos consecutivos en minoría

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en su visita al Complejo Asistencial Parayas - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha destacado que su Gobierno en el único en minoría de todo el país que ha conseguido sacar adelante tres presupuestos consecutivos en su comunidad autónoma, lo que le genera "una satisfacción inmensa".

"Lo fácil puede hacerlo cualquiera, pero lo que es más importante, hemos demostrado que sabemos hacer lo más difícil desbloqueando ese presupuesto que Cantabria necesita", ha celebrado a preguntas de la prensa después de que el Consejo de Gobierno aprobara este miércoles el proyecto de cuentas para iniciar de nuevo la tramitación en el Parlamento, una vez que el PP ha cerrado el acuerdo con el PRC para aprobarlas con su apoyo.

En este sentido, y tras un primer intento en el que no se logró aprobar los Presupuestos Generales para 2026 a final de año, lo que motivó la prórroga de los de 2025 al comenzar este ejercicio, la presidenta recalcado que "hemos conseguido vencer los obstáculos, vencer las dificultades. Hemos conseguido convertir una enmienda a la totalidad de un presupuesto en un acuerdo presupuestario. Créanme que no es nada sencillo, es casi un triple salto mortal".

Un acuerdo en el que ve "altura de miras, entendimiento, vocación de servicio, responsabilidad", por lo que ha mostrado su satisfacción personal y la del Gobierno, ya que su mayor objetivo era "disponer de esa herramienta estratégica" para poder "seguir impulsando nuestro proyecto de transformación y de cambio".

Y es que tener un presupuesto "aporta seguridad y estabilidad" y "genera progreso, oportunidades y bienestar a los cántabros", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que, gracias a las cuentas, "vamos a poder seguir haciendo lo más importante que hacemos: seguir dando respuestas, soluciones a cada una de las demandas", a pesar de "todos aquellos que han pretendido poner palos en la ruedas y que han pretendido y continúan pretendiendo todo lo contrario".

Eso sí, es consciente de que habrá que "recuperar el tiempo perdido" y "pisar el acelerador" para "poder hacer frente a esa parálisis nacional" que, para Buruaga, "es crónica", así como a "la incertidumbre y la crisis internacional que ahora nos rodea".

"Hemos demostrado que hay otra forma distinta de hacer las cosas en política y sobre todo que, cuando Cantabria es lo primero y se quiere, se puede", ha incidido la jefa del Ejecutivo en declaraciones a los medios en su visita al complejo de Parayas.