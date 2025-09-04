La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entrega a Vingegaard el premio al líder de La Vuelta tras la etapa disputada en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha entregado esta tarde al ciclista danés Jonas Vingegard, del equipo Visma, el premio al maillot rojo de líder la Vuelta a España tras la disputa de la etapa cántabra entre las localidades de Laredo y Los Corrales de Buelna.

Además, Buruaga ha otorgado al español Juan Ayuso, del UAE Team Emirates, el galardón para el vencedor de la jornada, que ha discurrido íntegramente por Cantabria y que ha sido todo un éxito tanto de seguimiento de público como de repercusión nacional e internacional de la comunidad autónoma, ya que el evento deportivo se retransmite en directo por televisión en más de 50 países de todo el mundo, ha destacado el Gobierno en un comunicado.

La jefa del Ejecutivo ha seguido el desenlace de la etapa en el coche del director de la prueba, Javier Guillén, desde donde ha podido comprobar nuevamente la gran afición que hay en Cantabria al ciclismo y la "espectacular acogida" que la región ha dado un año más a La Vuelta. En la línea de meta también ha estado presente el consejero de Educación, Sergio Silva, entre otras autoridades autonómicas y locales.

Por su parte, el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha participado por la mañana en el protocolo de salida en Laredo. En su recorrido hasta Los Corrales de Buelna, el pelotón ha transitado por lugares como Ramales de la Victoria, Arredondo, el Puerto de Alisas, Liérganes, Vega de Villafufre, Barros y la Collada de Brenes, completando un total de 144,9 kilómetros.

La caravana de La Vuelta pernoctará esta noche en Cantabria, que mañana albergará igualmente la salida de la decimotercera etapa entre Cabezón de la Sal y El Angliru. Los corredores pasarán por Lamadrid, San Vicente de la Barquera, Pesués y Unquera antes de adentrarse en territorio asturiano.