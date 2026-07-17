Buruaga inaugura la vía verde de La Engaña, "el comienzo de la gran transformación de los Valles Pasiegos" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este viernes la vía verde que une la Estación de Yera con la boca norte del túnel de La Engaña, actuación que ha supuesto una inversión final de 4,8 millones de euros, financiados con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística de La Engaña, y que supone "el comienzo de la gran transformación de los Valles Pasiegos".

Buruaga ha señalado que el de hoy es "el primer paso" para convertir la "joya pasiega" en un destino turístico "de primer nivel", recuperando un "espacio cargado de memoria", preservando un patrimonio de Cantabria que hasta ahora permanecía abandonado y convirtiéndolo en una oportunidad para generar actividad, atraer visitantes y crear riqueza en esta zona.

La presidenta ha apuntado que el presupuesto final de la actuación se ha incrementado en un millón y medio de euros fruto de una "planificación responsable" que ha derivado en dos modificados del proyecto original, que contemplaba la ejecución de la carretera y de la vía verde como dos actuaciones independientes.

Según ha dicho, "hubiera sido un sinsentido ejecutar una actuación para levantarla pocos meses después y volver a intervenir sobre ella", por lo que, a su juicio, ese incremento "no es un sobrecoste caprichoso, sino una medida de buena gestión para obtener un resultado mucho mejor y aprovechar al máximo los recursos disponibles".

En su intervención en el acto inaugural, la presidenta también se ha referido a otros proyectos que el Gobierno tiene en marcha para dinamizar los Valles Pasiegos como el teleférico Mirador del Pas, que está llamado a convertirse en uno de los grandes referentes turísticos de Cantabria.

Buruaga ha detallado que el estudio de impacto ambiental ya ha sido sometido a información pública y que la próxima semana concluirá el periodo de contestación de las 60 alegaciones presentadas. A partir de ahí, el Gobierno remitirá el estudio de viabilidad económica a los órganos competentes para culminar la tramitación ambiental y elaborar los pliegos definitivos, con el objetivo de poder licitar el proyecto a finales de este año o principios de 2027.

Otra actuación importante será la mejora de la carretera entre Entrambasmestas y Vega de Pas, que comenzará a ejecutarse en 2027 con un presupuesto superior a los 18 millones de euros, tal y como ha anunciado la presidenta, que ha avanzado que este mes se licitará la redacción de los proyectos constructivos. "Este Gobierno cumple su palabra y ha demostrado que, cuando existe compromiso político y convicción, los grandes proyectos salen adelante", ha subrayado.

Por último, ha recordado otras medidas que el Gobierno ha puesto en marcha en esta legislatura para generar oportunidades en los Valles Pasiegos, como la modificación de la Ley del Suelo, que ha permitido autorizar 17 instalaciones de uso turístico y la apertura de dos nuevos negocios artesanales en la comarca.

A ello se suma la fiscalidad diferenciada para quienes residen, compran y rehabilitan una vivienda en municipios en riesgo de despoblamiento, el apoyo a la natalidad, el refuerzo de los servicios públicos esenciales y la defensa de los ganaderos. "Esa es la Cantabria en la que creemos, una Cantabria vertebrada territorialmente y cohesionada socialmente", ha concluido.

María José Saénz de Buruaga ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, quien ha dado las gracias a la presidenta por "apostar de verdad" por las zonas rurales de Cantabria y, en especial, por Los Valles Pasiegos, "después de varias décadas de promesas incumplidas".

"Aquí antes había zarzas, había barro, había abandono. Hoy hay una obra bonita, practica, para disfrutar todo el mundo", ha dicho.

DETALLES DEL PROYECTO DE LA ENGAÑA

La actuación, de 4,2 kilómetros de longitud, arranca en el acceso a Yera desde la CA-631, que una Vega de Pas con el puerto de Estacas de Trueba. En el primer tramo, de 720 metros, que conecta con el andén de la estación, las obras se han limitado a mejora la seguridad vial y el drenaje superficial.

A partir de ahí, el proyecto se adentra en la antigua senda del ferrocarril, transformando el viejo trazado en una carretera de 6,5 metros de anchura y en un amplio paseo peatonal y ciclista de 2,6 kilómetros hasta el punto donde se ubicará la estación inferior del futuro teleférico Mirador del Pas.

El recorrido continúa durante otros 850 metros hasta la boca norte del túnel de La Engaña, ya solo como vía verde, combinando una sección peatonal de 1,5 metros y una pista ciclista de 2,5 metros.

El proyecto ha incluido la ejecución de un aparcamiento en Yera, nuevas áreas de descanso a lo largo de todo el tramo, la rehabilitación de los antiguos almacenes para convertirlos en un centro de alquiler de bicicletas eléctricas completamente automatizado y la mejora de la intersección con al CA-631 y del puente sobre el río Yera.

La presidenta ha destacado que, con esta actuación, "devolvemos una nueva vida al túnel de La Engaña", la gigantesca y fallida obra del ferrocarril Santander-Mediterráneo que nunca llegó a realizarse. En concreto, se han acondicionado los 100 primeros metros con nuevo firme, iluminación y un innovador sistema luminotécnico para ofrecer una experiencia inmersiva y rendir homenaje a quienes construyeron esta infraestructura a mediados del siglo pasado.