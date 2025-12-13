Buruaga insiste en que adelantará elecciones si hay un "gobierno en la sombra": "No tengo miedo a las urnas"

La presidenta del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la comida de Navidad del partido - PP

MIENGO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP en la región, María José Sáenz de Buruaga, ha reiterado este sábado que no le va a "templar la mano" para convocar elecciones anticipadas, aunque haya que repetirlas en 2027, si la oposición (PRC, PSOE y Vox) se empeña en "articular un gobierno en la sombra".

"Yo no tengo miedo a las urnas y mucho menos tengo miedo a la libertad, salga lo que salga", ha advertido en su discurso en la comida de Navidad del PP, que ha reunido a casi un millar de personas en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo) entre alcaldes, concejales, parlamentarios, miembros del Gobierno, afiliados y simpatizantes.

Allí, la presidenta ha pedido como deseo de Navidad que "vuelva la buena voluntad a la política regional" en un contexto en el que los Presupuestos para 2026 están "bloqueados" por "puro egoísmo y por propio interés electoral". Algo que achaca a que el cambio que ha impulsado su Gobierno "le ha sentado muy bien" a la comunidad pero "muy mal a los demás partidos", que "están intentando bloquear Cantabria con una pinza absurda", porque "ante cualquier avance la rabia les carcome".

No obstante, Buruaga quiere confiar en que "el espíritu de la Navidad haga su efecto" en el PRC y "se imponga el sentido de la responsabilidad" para poder sacar adelante las cuentas. Algo que "no descarta" porque "nadie entiende" su rechazo, que considera "un salto al vacío que puede llevarles a su propia descomposición".

"Lo piensan un gran número de alcaldes regionalistas y es un clamor en la calle", ha dicho después de que algunos regidores hayan amenazado con dejar la formación por este motivo. "Quiero creer que van a terminar dándose cuenta de que se han equivocado en los cálculos políticos", ha sentenciado la 'popular' tras opinar que en la actualidad los regionalistas solo piensan "en el poder, no en el bienestar de los cántabros", y en "especulaciones" sobre cómo sacar "unos escaños más o menos", por lo que "han dejado de ser un partido útil a la región".

Además, ha vaticinado que "el único que va a sacar rédito de esta artimaña es el PSOE".

También ha cargado contra Vox, al que ha calificado como "la muleta de Pedro Sánchez en Cantabria" y ha acusado de aplicar "maniobras teledirigidas desde Madrid por unos señores que juegan al ajedrez con el futuro de los cántabros". "Que nadie se equivoque con Vox porque no quiere achar a Pedro Sánchez del poder, quiere desplazar al PP", ha apostillado.

ÚNICA ALTERNATIVA "REAL" A UN GOBIERNO DE "CORRUPCIÓN

Es por ello que ha defendido a los 'populares' como "el primer partido de España" y "la única alternativa real" para conseguir que "el sanchismo se vaya". Así, ha deseado celebrar la próxima Navidad de 2026 "con un horizonte de convivencia y no de división, de eficacia y no de desgobierno, de respeto y no de abuso de las instituciones democráticas".

"Hay otro camino para España", ha ensalzado Buruaga tras hablar de la "oleada de denuncias por acoso sexual", de la "corrupción política, económica, institucional y moral del sanchismo" y de "su" fiscal general del Estado "condenado por delinquir, porque es un delincuente". "¿Y todavía tenemos que creernos que el presidente es ajeno a todo y que nada le concierne cuando nada de esto podría haber pasado sin él?", ha cuestionado.

Tras criticar el "feminismo de pancarta" del PSOE y tildarle como el partido que "tapa a un presunto acosador sexual e impone el silencio en sus filas", la presidenta ha lamentado que "eso también lo hemos visto aquí en Cantabria" por parte de la portavoz socialista, Ainoa Quiñones, a la que ha acusado de haber estado "callada como un muerto ante todo lo que estaba ocurriendo".

Frente a "todo esto nauseabundo", ha llamado a "abrir un nuevo tiempo de limpieza, honestidad y servicio público" de la mano del PP, con el que "Cantabria ha avanzado en los dos últimos años más que en las dos legislaturas anteriores", fruto de "las reformas y las decisiones valientes".

Y ha advertido que su partido no acepta "lecciones de nadie cuando se trata de mejorar los servicios esenciales". En concreto, ha destacado que Cantabria tiene una plantilla docente "entre las mejor pagadas de este país", o que ocupa la tercera posición en el último barómetro de satisfacción respecto al sistema sanitario público.