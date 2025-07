Buruaga lamenta el uso de la Delegación como "trampolín electoral" de Casares: "Es sanchismo en estado puro"

La presidenta cántabra censura la "ocupación de las instituciones en beneficio del PSOE" y señala que "la historia se repite"

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno y del PP cántabros, María José Sáenz de Buruaga, cree que el nombramiento del líder del PSOE regional, Pedro Casares, como delegado del Gobierno se ha hecho "sin ningún recato" ni "el menor escrúpulo" y no obedece el "interés general" de la comunidad autónoma, sino al uso de esa institución como "trampolín electoral" del socialista, hasta ahora diputado en el Congreso.

"Yo creo que esto es 'sanchismo' en estado puro", ha opinado la jefa del Ejecutivo y de los 'populares' este miércoles a preguntas de los periodistas sobre el relevo en la representación del Estado en Cantabria, que ostentaba Eugenia Gómez de Diego, y que como tal intervino el pasado lunes en el acto por el Día de las Instituciones, cuando "ya había cierto tufo o cierto olfato de todo esto", ha opinado Buruaga.

A renglón seguido, ha criticado "la ocupación de las instituciones, que son de todos, en beneficio propio" y, más concretamente, "del Partido Socialista". Y es que, a sus ojos, el nombramiento de Casares refleja "la utilización de la Delegación del Gobierno como un trampolín electoral del secretario general de los socialistas", que según ha apuntado "está pensando, valorando o meditando proyectarse como futuro candidato" en las próximas elecciones autonómicas -previstas en mayo de 2027-, tras imponerse a Pablo Zuloaga en las primarias de febrero y coger en marzo las riendas del partido

"La historia se repite, porque no es la primera vez, y no precisamente para el bien de Cantabria", ha apostillado la presidenta de la comunidad autónoma, para aludir así, aunque sin citarlo expresamente, al nombramiento de Zuloaga como delegado del Gobierno antes de concurrir a los comicios de 2019.

Por eso y en cualquier caso, la dirigente 'popular' considera que Casares, que "hasta ahora ha estado bastante más preocupado por defender a (Pedro) Sánchez que a Cantabria, no viene a servir, sino a servirse" y tampoco "a defender y a promocionar los intereses de Cantabria, sino a promocionar su propia posición".

Con todo, Buruaga ha añadido que el socialista llega para "confrontar" con el Ejecutivo autonómico y a "hacer oposición" a la presidenta regional, cuando "esas no son las funciones de la Delegación del Gobierno" sino del PSOE.

De todas formas, pide y espera del nuevo representante del Estado en la región "lo que hasta ahora no ha habido: lealtad y respeto institucional" a la Presidencia del Gobierno autonómico y "cumplimiento de los compromisos con los cántabros, que hasta ahora ha brillado por su ausencia".

"Espero que haga algo más que ser escudero y emisario de Pedro Sánchez en Cantabria y que en lugar de hacer de aplaudidor de todas las decisiones que nos dañan, haga frente común -no con el Gobierno de Cantabria, pero sí con Cantabria- para reclamar igualdad de trato, cortar de raíz el cupo separatista que aniquila nuestra autonomía, desbloquear los proyectos estratégicos o el traspaso de competencias que están atascados y, sobre todo, para empujar la larga lista de reivindicaciones pendientes" en materia de infraestructura.

Buruaga espera todo esto "con hechos, plazos y presupuestos", no con una "propaganda" que, ha dicho, "ya cuento con ella. Pero no me importa si viene acompañada de hechos, de plazos y de presupuestos", ha apostillado.

En opinión de la presidenta cántabra, "son muchas las tareas pendientes que tiene" el nuevo delegado del Gobierno y "mucho lo que tiene que arrimar el hombro" para trabajar por esta tierra, algo para lo que se ha puesto a su disposición, tal y como ha expresado ante los medios tras inaugurar el nuevo espacio turístico en el Monumento al Indiano de Peña Cabarga.