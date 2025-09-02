Buruaga "no tira la toalla" respecto a un acuerdo con los docentes y cree que "se están quedando sin argumentos"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Educación, Sergio con los representantes de los sindicatos docentes - GOBIERNO DE CANTABRIA/ JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

Dice que la obligación del Gobierno "es negociar hasta el último minuto" para evitar una huelga con la que "nadie gana"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que su Gobierno "no va a tirar la toalla" en las negociaciones para la adecuación salarial de los docentes, aunque cree que sus representantes de la Junta de Personal se están "quedando sin argumentos" tras rechazar reiteradamente las propuestas.

Preguntada acerca de la huelga convocada por el colectivo para el 8 y 9 de septiembre --al inicio del curso-- tras no fructificar las reuniones con la Consejería de Educación, la presidenta ha apelado a la Junta al "esfuerzo" y "entendimiento" y ha asegurado que la voluntad negociadora del Ejecutivo "continúa intacta como el primer día", pero "dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere".

Y es que, en su opinión, "resulta francamente difícil de entender" que "la respuesta sea el conflicto" cuando su Ejecutivo (PP) ha sido el primero en poner sobre la mesa una propuesta de mejora y de adecuación salarial sobre la mesa "en 17 años", eso sí, "siempre dentro del cauce y del margen del presupuesto".

Aún así, Buruaga entiende que la obligación del Gobierno es "negociar hasta la extenuación, hasta el último minuto con lealtad y buena fe para evitar una huelga en la que nadie gana".

Una obligación que cree que el Ejecutivo "está cumpliendo" tras "meses de negociaciones" y haberse sentado en la mesa de negociación en nueve ocasiones --la última el 28 de agosto--, "una y otra vez propuestas mejoradas" para tratar de "aproximarse" a las reivindicaciones de los docentes.

Pero "lamentablemente siempre parece insuficiente", ha apostillado la presidenta. "Parece que cuando se despeja un obstáculo pues inmediatamente surge otro nuevo, hasta el punto de que yo, y creo que ya una parte de los cántabros, tenemos la sensación de que los representantes de la Junta de Personal Docente se están quedando sin argumentos", ha dicho a preguntas de los medios este martes en el Gobierno.

La presidenta ha defendido la actuación del consejero de Educación, Sergio Silva, en este conflicto, que a su juicio "está siendo impecable". "Ni un añadido y tampoco ni un pero" a sus palabras, ha sentenciado, al tiempo que como él ha reiterado que la propuesta que han hecho a los docentes --que sigue sobre la mesa-- les sitúa "entre los mejores pagados del país".

Por ello, entiende que "es imposible decir que no". Además, ha insistido en que "lo más fácil" para su Gobierno sería aceptar las peticiones, pero "sería engañar a los docentes firmando un acuerdo que no se va a cumplir" porque tendría un impacto presupuestario de 35 millones de euros al año.

"Sería pecar de una gran irresponsabilidad poniendo en riesgo la sostenibilidad de un sistema educativo magnífico que tenemos en Cantabria, que es un lujo", ha sentenciado Buruaga, que ha añadido que aumentar la inversión "obliga a hacer un serio ejercicio de responsabilidad política, mucho más ahora que vuelven a activarse las reglas de gasto".

Y también ha recalcado que "no se pueden adquirir compromisos y se pueden reconocer derechos sin respaldo financiero y sin presupuesto". "No sé en qué momento en este país hemos normalizado ese hecho, pero no se puede gobernar sin presupuestos", ha apuntado.

Por ello, ha explicado que el Gobierno "sabe cuál son sus obligaciones y trabaja para cumplirlas": primero alcanzar un acuerdo con los docentes y después aprobar un presupuesto "con lealtad" para recabar apoyos parlamentarios y "para que este acuerdo se pueda materializar".

Finalmente, la presidenta ha apuntado que, si a su Ejecutivo solo le preocuparan "los intereses del partido" como se le ha acusado, ya habría firmado ese acuerdo. "Qué más da, si estaban acostumbrados a eso, este y otros colectivos. Pero nosotros somos administradores de los recursos públicos, de los impuestos y somos servidores del interés general y por ahí no vamos a pasar", ha zanjado.