Buruaga: "No volveré a aprobar un presupuesto sin consenso y acuerdo cerrado de la oposición"

Archivo - Buruaga en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO - Archivo

SOBA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y su Gobierno (PP) siguen abiertos al diálogo y en "plena disposición" de negociar y aprobar unos nuevos presupuestos para la comunidad autónoma en 2026 si hay "un cambio de actitud" por parte de alguno de los partidos de la oposición (PRC, PSOE y VOX) que "bloquearon" en el Parlamento proyecto económico de los 'populares' y si hay también "propuestas concretas de mejora" al documento presentado.

"Pero no lo haré mientras eso no ocurra, porque eso ya se hizo", ha avisado la jefa del Ejecutivo este miércoles a preguntas de los periodistas sobre posibles negociaciones con la oposición para sacar adelante unas nuevas cuentas para este año: "No volveré a aprobar ningún documento sin contar con el consenso y el acuerdo cerrado con un grupo parlamentario o grupo político que nos permita hacerlo".

"Ha quedado claro quién quería presupuesto en Cantabria, quién ha cumplido con sus obligaciones y quién ha hecho todo lo necesario para que así fuera", ha valorado Buruaga, para contraponer la actitud del Gobierno -en minoría parlamentaria- con la de la oposición, que formó "un frente de bloqueo" en el Legislativo, donde surgieron "los escollos" a las cuentas y donde regionalistas, socialistas y diputados de VOX han "impedido" que salieran adelante.

Buruaga ha respondido así al ser cuestionada por sondeos del PP con otros partidos sobre los presupuestos de 2026, después de que la oposición en bloque tumbara en la Cámara el proyecto de ley del Gobierno regional, que ha prorrogado los de 2025, desde el 1 de enero y hasta que haya unos nuevos.

"TENEMOS PRESUPUESTO"

"En Cantabria tenemos presupuesto", ha destacado la presidenta, a la par que ha enfatizado que esa prórroga les va a permitir, a ella y a sus consejeros, "seguir gestionando y gobernando", aunque "con más dificultades y limitaciones". En todo caso, ha subrayado que con esta medida -tras un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria- se "garantiza que Cantabria ni se detiene ni se para", algo que a sus ojos se ve y se va a continuar viendo "día tras día".

Así las cosas, la líder del PP y del Ejecutivo regional no solo afronta el nuevo año "con muchas ganas y mucha energía", sino también con "una hoja de ruta clara" y las "prioridades muy bien definidas" en el presupuesto prorrogado, lo que permitirá -ha augurado- "seguir avanzando" el programa "de cambio" y que la comunidad autónoma "no se pare".

Al hilo, y aunque ha abogado por "exprimir las vías de diálogo, acuerdo y negociación" en el Parlamento, la presidenta ha recordado que hay instrumentos ordinarios de gestión del Gobierno, como decretos y órdenes, para continuar "funcionando con normalidad".

"Yo terminaba el año y lo empiezo con la misma voluntad: deseando que Cantabria vuelva a ser un propósito compartido de todos y que sumemos fuerza para lo importante", que es sacar adelante leyes en el Parlamento, ha expresado Buruaga.

PRIORIDADES

Entre esas normas figura la de presupuestos, que plasmaba las "prioridades" del Ejecutivo y que "siguen siendo las mismas", ha apuntado la dirigente 'popular', para indicar a continuación que los principales objetivos de su Gobierno son hacer funcionar la economía, atraer inversiones y talento o que avancen proyectos tractores transformadores de región en marcha, tanto los privados que atañen al tejido industrial y productivo como los públicos, "que seguiremos lanzando con los calendarios previstos" y "las grandes inversiones".

Y en paralelo, ha asegurado que en Peña Herbosa van a continuar trabajando para fortalecer y mejorar los servicios públicos esenciales, como la sanidad y educación, pero también de forma "muy especial" este 2026 las políticas de vivienda, uno de los objetivos de legislatura y una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

En este sentido, se ha referido a la ley autonómica de vivienda, que Buruaga espera que se apruebe en el nuevo periodo de sesiones, que se reanuda en febrero y se prolonga hasta verano. Y a ella ha sumado la de control ambiental, una norma "estratégica" y "absolutamente determinante" para el tejido productivo y la industria cántabra y que según ha vaticinado "va a marcar un antes y un después".

El proyecto del Gobierno del PP "no se detiene y Cantabria no se para", ha sentenciado para finalizar Buruaga, que ha atendido a los medios tras inaugurar la tirolina sobre el río Gándara, en Soba.