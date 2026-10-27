Buruaga: Los nuevos consejeros Saéz de Bereciartu y González darán el "empujón definitivo" a la acción del Gobierno

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, preside la toma de posesión de los consejeros Sáez Bereciartu y Tamara González. - RAÚL LUCIO

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos consejeros del Ejecutivo regional, Juan Saéz de Bereciartu y Tamara González, deberán dar el "empujón definitivo" a la acción del Gobierno. La presidenta de Cantabria María José Saénz de Buruaga les ha encomendado "culminar los proyectos estratégicos que ya hay en marcha" durante su toma de posesión este martes 27 como nuevos responsables de las consejerías de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, y de Cultura, Turismo y Deporte, respectivamente.

En su intervención, la presidenta ha señalado que pasan a la "primera línea" de un equipo de servidores públicos que tiene "la firme determinación de hacer una Cantabria de primera, cada día mejor".

Según Saénz de Buruaga, ese equipo es ya "una locomotora en marcha" que está "transformando nuestra región" y a la que los nuevos consejeros pueden aportar su propia visión y estilo de hacer las cosas "para mejorar lo que ya funciona y abrir nuevos caminos donde podemos avanzar todavía más".

También ha agradecido el trabajo desplegado en esta legislatura por sus predecesores en el cargo, Isabel Urrutia, en Presidencia --"la auténtica sala de máquinas de un gobierno"-- y Martínez Abad, en Cultura --"fundamental para nuestra economía, nuestra identidad y nuestra proyección exterior"--. En su opinión, ambos han dejado el listón "muy alto".

Al hilo, se ha referido a su nueva "misión" como integrantes de la candidaturas al Congreso y al Senado en las elecciones del 29 de noviembre, que es contribuir a "superar" los mejores resultados precedentes, ha dicho. España "necesita su talento para relevar al peor gobierno de su historia", ha enfatizado.

Por su parte, Saéz de Bereciartu ha expuesto su intención de continuar con el avance "hacia una administración política más cercana, más facilitadora y cada vez con menos burocracia".

Ha hablado de trabajar para que Cantabria siga escalando puestos como una región segura y ha alabado la labor realizada desde la Consejería para convertir a la región en una "referencia" en la gestión de emergencias.

Además, ha manifestado que la comunidad cuenta con "una justicia garantista y de vanguardia" y un territorio "mejor vertebrado y posicionado socialmente". Ha destacado el esfuerzo para mejorar el servicio público de justicia, donde "se ha podido revertir esa espiral de conflictos en la que estaba inmerso en 2023", ha aseverado.

Ha subrayado la colaboración que a lo largo de la presente legislatura se ha mantenido con los municipios y ha declarado que el Gobierno de Sáenz de Buruaga es el "más municipalista" de la historia de Cantabria.

En cuanto a Tamara González, ha dicho que la cultura, el turismo y el deporte son "tres ámbitos fundamentales para nuestra región" que permiten preservar y proyectar "nuestra identidad, generar actividad y oportunidades en nuestro territorio".

Ha resaltado que en el caso del turismo, supone más del 12% en el PIB regional y genera el 13% del total del empleo en la comunidad.

González cree que se debe seguir con la proyección de la imagen de Cantabria "de manera sensata y planificada", e ir de la mano del sector para impulsar un turismo de calidad que "genere iniciativas y contribuya al desarrollo sostenible del territorio".

Ha concretado su interés por la puesta en marcha de un proyecto "estratégico importante" como es el MUPAC y ha afirmado que va a apoyar la construcción y renovación de las instalaciones deportivas de Cantabria para que "la actividad deportiva siga creciendo y llegue cada vez más personas".