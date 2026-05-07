Buruaga participa en la cuestación a favor de AECC y hace un llamamiento a la solidaridad

Buruaga participa en la cuestación a favor de AECC - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha participado este jueves en la cuestación a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cuyo objetivo es visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para avanzar en su investigación, tratamiento y prevención.

La jefa del Ejecutivo ha realizado su aportación en la Plaza Matías Montero de Santander, desde donde ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los cántabros para colaborar con esta iniciativa.

Buruaga ha reiterado el compromiso del Gobierno con la lucha contra el cáncer y ha incidido en la importancia de la prevención para evitar contraer esta patología.

Finalmente, ha felicitado la labor de la AECC en Cantabria, reconocimiento que ha trasladado personalmente al gerente de la organización, Ignacio Quijano, y al grupo de voluntarios que colabora en la cuestación, ha señalado el Gobierno en una nota de prensa.